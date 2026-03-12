La mejor propuesta para hijos y padres en la Semana Santa de Valladolid: vuelve ‘Comando Pucela’ por vacaciones

La Casa de Zorrilla y la Fundación Municipal de Cultura organiza una nueva edición de la actividad para el público infantil de ‘Comando Pucela’ con motivo de las vacaciones escolares de Semana Santa, del 27 de marzo al 6 de abril, con el fin de favorecer una conciliación laboral.

La propuesta invita a los más pequeños de la casa a seguir descubriendo el patrimonio histórico y artístico de Valladolid a través de actividades divertidas y educativas.

Esta edición de ‘Comando Pucela’, de cuyo contenido han informado hoy la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, se articula en torno a cuatro misiones que acercarán a los participantes a la historia y el patrimonio de la Semana de Pasión vallisoletana y sus cofradías, coincidiendo con esta celebración.

Para dar a conocer la tradición y la riqueza artística de esta festividad, el programa cuenta en esta ocasión con la colaboración de la Junta de Cofradías de la ciudad, que abrirá las puertas de su sede a los miembros más jóvenes del ‘Comando Pucela’.

Las tres primeras propuestas, dirigidas a niños de entre 6 y 11 años, familiarizará a los pequeños con las ‘Damas y señoras de la Semana Santa’ (misión 1, días 27 y 31 de marzo) y ‘Los “malos” de la Pasión’ (misión 2, días 30 de marzo y 1 de abril), y descubrirán que ‘La procesión va por dentro’ (misión 3, días 27, 30 y 31 de marzo y 1 y 6 de abril). Una vez completadas las tres misiones, los participantes conseguirán su acreditación como miembros del ‘Comando Pucela’.

Además, en esta ocasión se incorpora una misión para ‘exploradores’ de entre 12 y 14 años de edad, que los acercará a ‘Las cofradías en la Historia’ (misión 4, días 27, 30 y 31 de marzo y 1 y 6 de abril).

Todas las misiones se desarrollarán de 10:30 a 13:30h, con comienzo en la Casa de Zorrilla.

Para participar en la propuesta, totalmente gratuita y con plazas limitadas (15 plazas por grupo), es necesario realizar una inscripción previa de forma presencial en la recepción de la Casa de Zorrilla entre el 18 y el 24 de marzo (horario de la casa-museo: de martes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00h y domingos de 10:00 a 14:00h).

‘Comando Pucela’ es una iniciativa promovida por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid y coordinada por Producciones Belgravia que cuenta con la colaboración de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid