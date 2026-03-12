Hallan el cuerpo sin vida de una persona en el río Pisuerga, a la altura de la escuela de piragüismo

El cuerpo sin vida de una persona, de la que se desconoce aún si es hombre o mujer y más datos de filiación, ha sido hallado en la mañana de este jueves, 12 de marzo, en el río Pisuerga de Valladolid, a la altura de la escuela de piragüismo, como han informado fuentes oficiales a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El triste hallazgo se ha producido a las 10:29 horas de la mañana y, como ha informado el Servicio de Emergencias, se ha informado al Centro Coordinador de Emergencias y también a los Bomberos de Valladolid y a la Policía Nacional y Municipal.

Trabajan en el lugar junto a Emergencias Sanitarias-Sacyl interviniendo en el lugar desde el hallazgo del cadáver.