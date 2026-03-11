La tortilla gigante de 150 kilos de patatas y más de 1.000 huevos que triunfa cada año en un municipio de Valladolid

La tortilla gigante de Laguna de Duero y el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, en el evento. Fotografía: Diputación de Valladolid.

Laguna de Duero ha celebrado, este miércoles 11 de marzo, su tradicional día de la Vieja en el entorno recreativo que dispone y en un día en el que la gran tortilla ha vuelto a ser protagonista.

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha estado presente en el lugar y ha podido disfrutar de esa gran tortilla que han degustado todos los asistentes en el lugar.

“En un día espectacular en el que se pretende la unión. Hoy, más que nunca, tenemos que unirnos y dejarnos de tanta separación, polarización y ruido”, ha afirmado el presidente de la institución provincial.

Íscar ha asegurado que la tortilla tiene “150 kilos de patatas y más de 1.000 huevos” en el que ha sido un “encuentro de personas e intergeneracional” en un “entorno en el que lo que se pretende es “convivir”.

“Tiene más mérito que un municipio de más de 20.000 habitantes como es Laguna de Duero, sigue manteniendo sus raíces y sus tradiciones. Felicidades a todo el Ayuntamiento y a Protección Civil, asociaciones y trabajadores que hacen posible que se siga manteniendo esta tradición.