Un mes de marzo de cine en Vallsur: estas son todas las actividades para disfrutar en familia

Vallsur dedicará el mes de marzo al séptimo arte con una programación especial que incluye propuestas familiares, la tradicional Feria del Coleccionismo y Juguete Antiguo y una celebración del Día del Padre muy especial, con el objetivo de reforzar la idea que Valladolid es una ciudad de cine. Una propuesta dirigida a todos los públicos que combina entretenimiento, nostalgia y experiencias únicas para los amantes del cine.

Los días 13 y 14 de marzo, tendrá lugar una nueva edición de la tradicional Feria del Coleccionismo y Juguete Antiguo, un evento que reunirá juguetes clásicos, piezas vintage y auténticos objetos de culto para coleccionistas y amantes de la nostalgia. Los asistentes podrán descubrir y adquirir juguetes descatalogados, piezas únicas y objetos que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones. La feria reunirá a expositores especializados que pondrán a la venta artículos especialmente valorados por coleccionistas y aficionados.

Coincidiendo con el mes de celebración de los Premios Oscar, Vallsur rinde homenaje a esta cita con diferentes actividades tematizadas. Para comenzar, del 12 al 16 de marzo, La Chismería se transformará en un escenario temático donde los vallisoletanos podrán poner a prueba sus conocimientos sobre películas, actores, directores y escenas emblemáticas. Además, entre todos los participantes se sortearán cinco entradas dobles de cine.

Para celebrar el Día del Padre, durante toda la semana (del 14 al 21 de marzo), estará disponible un photocall temático de los Oscar, que este año contará con dos impresionantes figuras de los Oscar de tres metros de altura inspiradas en la famosa gala de premios, creando un escenario espectacular para que las familias capturen un recuerdo inolvidable.

Para continuar, del 19 al 21 de marzo, se celebrará un concurso muy especial: ‘Padres de película’, una actividad para que padres e hijos pongan a prueba sus conocimientos sobre los personajes paternos más icónicos del cine. El juego contará con cuatro ganadores, cada uno de los cuales recibirá una entrada doble para disfrutar del cine.

Durante estos días también tendrá lugar la actividad especial ‘Mi padre se merece un Oscar’, una dinámica divertida y emotiva creada para reconocer el papel de los padres como verdaderas estrellas familiares. En este espacio tematizado los participantes podrán dedicar a sus padres su propio Oscar simbólico.

Además, durante todo el mes, se podrá disfrutar en Yelmo Cines Premium Vallsur de las películas nominadas a los Oscar a un precio especial, una oportunidad para poder disfrutar de los títulos más destacados de la temporada.