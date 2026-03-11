Luz Arcas, Premio Nacional de Danza, explora la potencia del cuerpo en Valladolid con la premiada ‘Mariana’

Luz Arcas, Premio Nacional de Danza, explora la potencia del cuerpo y movimiento en Valladolid con la premiada ‘Mariana’

La obra ha sido reconocida con el Premio Godot 2023 a la mejor pieza de danza.

El Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) – Fundación Municipal de Cultura recibe esta semana a Luz Arcas, ganadora del Premio Nacional de Danza 2024, y su compañía La Phármaco. La bailarina, coreógrafa y directora de escena mostrará la fuerza vital y simbólica del movimiento y el cuerpo con la pieza Mariana, que podrá verse este sábado, 14 de marzo (20:30h) en la Sala Concha Velasco.

El domingo 15 (18:30h) este espacio se abre a los más pequeños de la casa con La isla de las cosas perdidas, propuesta reconocida con los premios Azahar a mejor espectáculo infantil y mejor espacio sonoro que invita a las familias a reflexionar sobre la memoria y el olvido.

Mariana

Reconocida con el Premio Godot 2023 a la mejor pieza de danza, el montaje de Luz Arcas y La Phármaco se inspira en la imagen ancestral del animal hembra como metáfora del trabajo y la resistencia –la mula que trilla, la burra que carga…-. A través del cante jondo que alienta la fuerza de trabajo y una coreografía que recrea de forma libre la potencia del animal, la danza conecta lo simbólico con lo material, lo arcaico con lo contemporáneo.

Luz Arcas –Premio Nacional de Danza 2024 en la categoría de creación- fundó La Phármaco en 2009. Actualmente trabaja, también, en la creación de una pieza para la Compañía Nacional de Danza que se estrenará en 2026. Ha coreografiado para el Víctor Ullate Ballet, la Compañía Nacional de Danza de El Salvador y el IPCNA de Perú. Como intérprete, ha sido reconocida con el premio Ojo Crítico de Danza 2015 y mejor intérprete de danza en los Premios Lorca del mismo año.

La isla de las cosas perdidas

La compañía La Tendía llega a Valladolid de la mano SCNAFamiliar con una pregunta universal: ¿qué sucede con aquello que se pierde?

La isla de las cosas perdidas acompaña a Marcelo en su peculiar isla, un espacio simbólico donde van a parar todas las cosas que pierde. Un día aparece su nieta Estela. Allí, la protagonista se encuentra con Olvido, al que persigue para recuperar un valioso recuerdo de su abuelo.

El montaje combina estética artesanal y poesía visual para reflexionar sobre la memoria, el pasado y el futuro.

Venta de entradas

Las entradas para Mariana tienen un precio único de 18 euros. El LAVA ofrece descuentos, solo en la compra en taquilla, para menores de 30 años, estudiantes de ESADCyL y Escuela Profesional de Danza, personas en situación de desempleo y grupos organizados.

Por su parte, las entradas para La isla de las cosas perdidas tienen un precio de 5,50 euros y hay precios especiales (solo en taquilla) para personas en situación de desempleo, familias numerosas y grupos escolares, de AMPAS y de asociaciones culturales de más de 15 personas.

Todas están disponibles en la página web del LAVA lavavll.es (servicio con recargo) y en taquilla (abierta de martes a sábado de 12 a 14 y de 18 a 20:30 horas).