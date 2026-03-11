Casi 19.000 empleados no habrían trabajado ni un día al año en Valladolid: el lunes, el día de más bajas laborales

CEOE Valladolid ha cogido, en la mañana de este miércoles 11 de marzo, la jornada: ‘Más allá de la ausencia: la realidad del absentismo y las claves empresariales para afrontarlo’.

Una cita junto a AMAT y Adecco que tenía como fin analizar los datos disponibles sobre incapacidad temporal por contingencias comunes.

También se ha valorado su impacto en el tejido empresarial de la provincia, y se ha puesto de relieve la necesidad de avanzar en medidas para mejorar la gestión del sistema y reducir el impacto del absentismo en la actividad empresarial. Los datos de absentismo analizados se recogen en el Análisis sobre la Evolución de los Indicadores de bajas laborales por Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes (2018–2025), elaborado por la AMAT (Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo), a partir de la información remitida por las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

Un impacto económico superior a los 373 millones de euros

Según el Informe de AMAT, el coste total del absentismo laboral por ITCC en la provincia de Valladolid asciende a 373.014.826 euros, considerando el conjunto de la población protegida por el sistema de Seguridad Social.

De este importe, 182.247.555 euros corresponden a costes directos asociados a la actividad empresarial, derivados del abono de prestaciones económicas durante los primeros días de baja, los complementos salariales previstos en la negociación colectiva y el mantenimiento de las cotizaciones empresariales durante los periodos de incapacidad temporal. Desde CEOE Valladolid se subraya que este volumen económico condiciona de forma directa la organización del trabajo, la planificación de la actividad y la competitividad de las empresas, especialmente en un contexto de aumento de costes y dificultades para cubrir determinadas vacantes.

En términos comparativos, el coste total del absentismo por contingencias comunes se sitúa en 1.564.123.687 euros en Castilla y León y en 33.280.391.784 euros en el conjunto de España, lo que confirma la dimensión estructural del fenómeno.

Casi 19.000 trabajadores ausentes durante todo el año

El Informe de AMAT traduce el volumen acumulado de bajas en un indicador especialmente significativo para dimensionar el problema: el número equivalente de trabajadores que no acudieron ninguno de los 365 días del año a trabajar.

En el caso de la provincia de Valladolid, el absentismo laboral por contingencias comunes fue equivalente a 18.789 trabajadores, lo que representa el 8,29% del total de trabajadores protegidos.

Esta cifra asciende a 87.553 y 1.789.369 trabajadores en Castilla y León y, España, respectivamente. Desde CEOE Valladolid se advierte de que este volumen absoluto de absentismo tiene un impacto muy relevante en la capacidad operativa de las empresas, afectando a la productividad y a la organización interna del trabajo.

Evolución del absentismo desde 2018

El Informe de AMAT, que toma como referencia la serie histórica 2018–2025, pone de manifiesto una tendencia sostenida de crecimiento del absentismo laboral, medida a través del número de Procesos de Incapacidad Temporal iniciados por el Sector de Mutuas. En el caso de la provincia de Valladolid, el número de procesos iniciados ha aumentado un 52,98% desde 2018, lo que confirma una evolución claramente ascendente del absentismo laboral en el medio plazo.

Este crecimiento se produce en un contexto generalizado de aumento del absentismo, ya que en el mismo periodo los procesos iniciados se incrementaron un 61,63% en Castilla y León y un 75,67% en el conjunto de España, según los datos recogidos en el informe.

Desde CEOE Valladolid se subraya que, aunque Valladolid presenta el menor crecimiento porcentual entre las provincias de la Comunidad, la evolución acumulada desde 2018 refleja un problema estructural que se mantiene en el tiempo, con efectos directos sobre la organización del trabajo y los costes empresariales.

Los lunes concentran el mayor número de bajas laborales

El análisis del Informe de AMAT pone de relieve un patrón semanal claramente definido en el inicio de los procesos de baja por ITCC.

En la provincia de Valladolid, los lunes concentran el mayor número de bajas laborales, con 17.481 procesos iniciados, muy por encima del resto de días de la semana.

A partir del lunes, el número de procesos desciende de forma progresiva conforme avanza la semana laboral. Este comportamiento se reproduce de manera muy similar en Castilla y León y, en el conjunto de España, donde los lunes concentran el 27,61% y el 26,65% de las bajas, respectivamente.

Necesidad de abordar un problema estructural

Desde CEOE Valladolid se señala que los datos recogidos en el Informe de AMAT confirman que el absentismo laboral por contingencias comunes no responde a una situación coyuntural, sino a un problema estructural que se prolonga en el tiempo.

El elevado impacto económico y el crecimiento sostenido del número de procesos desde 2018 refuerzan la necesidad de introducir mejoras en la gestión de la incapacidad temporal, especialmente en aquellos ámbitos donde se producen ineficiencias administrativas o prolongaciones innecesarias de los procesos.