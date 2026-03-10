LaLiga hace coincidir el Pucela-Cádiz con una de las procesiones más aclamadas de la Semana Santa de Valladolid

Ir al fútbol o a la procesión. Ante esta duda se tendrán que enfrentar el próximo martes 31 de marzo miles de vallisoletanos, después de que LaLiga haya hecho coincidir el Pucela-Cádiz en el estadio José Zorrilla, correspondiente a la jornada 33, con una de las procesiones más aclamadas de la Semana Santa de Valladolid.

El partido liguero está previsto para el Martes Santo a las 21:30 horas. Ese mismo día, casi coincidiendo, se iniciará la Procesión del Encuentro de la Santísima Virgen con su hijo en la calle de la Amargura, una de las citas más masivas de la Semana de la Pasión vallisoletana después de la Procesión General y la del Domingo de Ramos por la mañana.

Al ya de por sí intempestivo horario en un día laborable, que impedirá que puedan acudir muchos niños y niñas a pesar de que estén de vacaciones, se le suma la errónea idea de hacer coincidir el encuentro entre la Virgen y Cristo frente a la fachada del Palacio de Santa Cruz, que se calcula sea sobre las 22:00 horas, en medio del partido.

La patronal ha obviado que en Valladolid se celebre una de las más importantes y masivas semanas santas de España. Un evento cultural anual que está marcado en rojo en el calendario de la ciudad del Pisuerga y que cada año reúne a miles de vecinos y visitantes ante lo que se considera un "museo al aire libre".

La coincidencia ha hecho desatar algunas quejas en redes sociales, donde aficionados han mostrado su disconformidad con esta decisión de LaLiga, la cual incluso consideran un "delito" o un "ninguneo a una de las ciudades con mayor tradición cofrade de España".

Bien es cierto que puede pensarse que, ante la necesidad de celebrar una jornada intersemanal, es difícil escoger un horario que permita celebrar tanto el evento deportivo como el cultural. Pero nada más lejos de la realidad.

Para esta misma jornada 33, LaLiga ha dividido los encuentros en tres horarios, a las 19:00, a las 20:00 y a las 21:30 horas el martes 31 de marzo y miércoles 1 y jueves 2 de abril. La solución hubiera sido tan sencilla como situar el Real Valladolid-Cádiz en la primera de las franjas ese mismo martes, priorizando la vacante que dejarían gaditanos y pucelanos para un partido en alguna localidad de mucha menor tradición de Semana Santa.

Con el Pucela-Cádiz a las 19:00 horas no solo hubieran propiciado la posibilidad de que muchos más menores pudieran acudir al estadio José Zorrilla en un mejor horario, sino que también permitiría a devotos y amantes de la Semana Santa ver casi íntegramente la procesión, especialmente su punto álgido, el encuentro entre la Virgen y su hijo a partir de las 22:00 horas y el acto de oración.

La procesión saldrá a las 20:15 horas de la Iglesia de San Andrés y a las 20:45 de la Iglesia de las Angustias, desde donde partirán las tallas del Cristo Camino del Calvario, obra de Miguel Ángel G. Jurado (2009), y de Nuestra Señora de las Angustias, de Juan de Juni (posterior a 1561).

Ambas imágenes realizarán sendos recorridos procesionales de forma paralela hasta producirse su encuentro frente a la fachada del Palacio de Santa Cruz.

Ese mismo día, desde las 22:30 horas, se celebrará la procesión de la Peregrinación de la Promesa, de la mano de la cofradía de Jesús Atado a la Columna, que sacará de la Iglesia de las Esclavas la imagen de El Señor Atado de la Columna, de Gregorio Fernández (en torno al 1619).