La Fundación Municipal de Cultura de Valladolid cierra con superávit y fortalece la recuperación iniciada en 2023

La Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid cerró el ejercicio 2025 con un resultado presupuestario ajustado positivo de 329.000 euros, según se dio a conocer ayer en una reunión extraordinaria de su Consejo Rector. Las cuentas reflejan “un alto nivel de ejecución presupuestaria”, con un 91,36% en gastos y un 88,47% en ingresos, lo que consolida la tendencia a los números verdes que la institución retomó en 2023.

Además, la fundación mantiene remanentes de tesorería para gastos generales por valor de 1,78 millones de euros, una cifra que “permite afrontar imprevistos con mayor autonomía financiera” y que refuerza la estabilidad económica del organismo cultural municipal.

En los últimos ejercicios, las ejecuciones presupuestarias han ido en aumento tanto en ingresos como en gastos, algo que desde la entidad se interpreta como “reflejo de una gestión eficiente y rigurosa”.

Esta evolución se ha producido pese a que la actividad cultural se ha desarrollado con un presupuesto más ajustado, con el que, sin embargo, “se ha logrado incrementar la calidad de la programación”, tal y como se refleja en el aumento del número de visitantes y espectadores.

De forma paralela, también se ha ampliado la oferta de propuestas culturales. Entre las iniciativas incorporadas en los últimos años figuran el programa Comando Pucela, las celebraciones vinculadas al Día de la Hispanidad, las actividades derivadas del acuerdo con la Academia de las Artes Escénicas o las residencias artísticas impulsadas en el Teatro Calderón y en el LAVA, entre otras.

La fundación destaca igualmente el papel de su plantilla en estos resultados. “Gracias al compromiso y profesionalidad del personal”, Valladolid se mantiene como la novena capital de España con mejor oferta cultural, según el Observatorio de la Cultura, una posición que “sitúa a la ciudad por delante de otras capitales de provincia con mayor población y presupuesto”.

Incremento

Desde 2020, los presupuestos iniciales se han incrementado cada año mediante la incorporación de remanentes propios y nuevas aportaciones del Área de Cultura. En los dos últimos ejercicios, sin embargo, el crecimiento ha sido más moderado, pese al aumento de los costes derivados de nuevos contratos de servicios.

Las cuentas también recogen un “incumplimiento técnico de las reglas fiscales”, derivado de la forma de contabilizar la incorporación de remanentes propios de la fundación, que no pueden considerarse ingresos.

Esta misma circunstancia ya se produjo en los ejercicios 2021, 2022 y 2023. No obstante, el informe subraya que no se ha vuelto a registrar el resultado presupuestario ajustado negativo que se produjo en 2022.

En conjunto, los indicadores del periodo 2020-2025 concluyen que “la gestión presupuestaria ha ido mejorando progresivamente con el tiempo”, de acuerdo con los informes de liquidación emitidos por la Intervención municipal para estos ejercicios.