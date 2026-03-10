Crisis institucional en Olmedo: el Ayuntamiento no tiene secretario ni vicesecretaria y se declara "paralizado"

El Ayuntamiento de Olmedo, gobernado por el PP,ha hecho saltar todas las alarmas este martes al emitir un llamativo comunicado oficial. En el documento, el Gobierno local describe una "grave situación administrativa" que ha derivado en la práctica paralización de los servicios esenciales del municipio.

El detonante principal ha sido la pérdida simultánea de sus dos figuras jurídicas clave, el Secretario municipal, que ha cesado voluntariamente, y la Vicesecretaria, actualmente de baja laboral.

Sin estas figuras, habilitadas nacionalmente para dar fe pública y legalidad a los actos administrativos, el consistorio se encuentra en un callejón sin salida.

Según el comunicado, “no es posible llevar a cabo actuaciones cotidianas pero fundamentales como la expedición de certificados de empadronamiento, la formalización de contratos, la organización de las fiestas patronales o la gestión de las piscinas municipales”.

Desde el equipo de Gobierno apuntan directamente a un ambiente de trabajo “insostenible” provocado por un aluvión de solicitudes de información.

Señalan que en los últimos meses se ha registrado un volumen "extraordinario, reiterado y constante de solicitudes de expedientes" que han generado una sobrecarga inasumible.

"Se ha producido un continuo cambio de personal en determinados puestos, al no poder soportar la presión existente y, en algunos casos, las denuncias interpuestas por parte de un grupo municipal", reza textualmente el comunicado oficial.

A pesar de que el equipo de Gobierno admite que "asume los errores que haya podido cometer", han trasladado la pelota al tejado de la Junta de Castilla y León, de quien esperan el nombramiento urgente de nuevos técnicos para restaurar la legalidad y la actividad municipal.

La oposición contraataca

La respuesta del grupo municipal Impulsa Olmedo no se ha hecho esperar, y lo ha hecho con dureza. La formación se ha mostrado extrañada al conocer la noticia a través de las redes sociales y no mediante una junta de portavoces urgente.

Para Impulsa Olmedo, el argumento del Gobierno local es un intento de desviar la atención sobre una gestión deficiente. Consideran "difícil de imaginar" que en otras instituciones se culpe a la labor de fiscalización de la oposición de un colapso total de los servicios públicos.

"La oposición no es el problema. La oposición ejerce un derecho democrático y una obligación con los vecinos: vigilar la legalidad y exigir transparencia", subrayan desde el grupo municipal.

En el punto más crítico de su réplica, Impulsa Olmedo ha lanzado un órdago al equipo de Gobierno. Sostienen que, si la parálisis es real y los concejales son incapaces de mantener el Ayuntamiento operativo, deben actuar en consecuencia con su bolsillo.

"Lo coherente sería que los concejales del equipo de gobierno renunciaran desde hoy mismo a sus sueldos. Si eso ocurre, desde mañana mismo Impulsa Olmedo estará dispuesto a trabajar codo con codo".