Ya es oficial: el Ayuntamiento de Valladolid inicia el expediente para reabrir el parking de La Victoria cerrado en 2016

Entrada al parking de la Plaza de la Solidaridad del barrio de La Victoria

El Ayuntamiento de Valladolid ha hecho oficial este lunes el inicio del expediente de contratación para rehabilitar el parking de la Plaza de la Solidaridad, cerrado desde las inundaciones de 2016, y que volverá a funcionar en el barrio de La Victoria una vez se ejecuten los trabajos pertinentes.

La Junta de Gobierno Local ha dado luz verde al expediente para contratar las obras correspondientes al proyecto básico y de ejecución para la reforma de reparación de las instalaciones, que cuentan con 281 plazas para vehículos distribuidas en tres plantas subterráneas y que fueron anegadas ahora hace una década sin que hasta este momento se haya impulsado su rehabilitación.

El presupuesto de ejecución material se eleva hasta los 230.880 euros y tendrá un plazo de ejecución de cinco meses desde que se inicien los trabajos. La valoración de las ofertas que presenten los licitadores se realizará únicamente mediante criterios de carácter matemático.

Este aparcamiento municipal fue inaugurado en 2011 y se ubica bajo rasante en la calle Comuneros de Castilla nº2. Cuenta con una superficie construida total de 6.594 metros cuadrados y un fallo en el sistema de bombeo hizo que sufriera una inundación prácticamente total, que se vio agravado por el elevado nivel freático que hay en esta zona próxima al Canal de Castilla.

Tras años de reivindicaciones vecinales, el Ayuntamiento impulsa ahora su rehabilitación tras una moción que fue presentada por Valladolid Toma la Palabra (VTLP) y que fue apoyada por PP, PSOE y Vox en su naturaleza principal, la de recuperar el parking, aunque se modificó la propuesta inicial, con los votos de los concejales del equipo de Gobierno municipal, que eliminaba el compromiso explícito de un proceso participativo definido y la gestión directa Auvasa.

Las inundaciones cabe recordar que provocaron importantes daños en las instalaciones y dejaron fuera de servicio la mayoría de los sistemas necesarios para su funcionamiento. Desde entonces, el parking ha permanecido cerrado siendo objeto de diversas actuaciones que permitieron evitar nuevos episodios de inundaciones, pero que no propiciaron la recuperación de la actividad del aparcamiento.

Tras licitarse la redacción del proyecto técnico para la reparación de las instalaciones, el Ayuntamiento de Valladolid impulsa ahora el expediente para hacerlo realidad tras definirse el alcance de la intervención y estar el Consistorio en condiciones de asumir la ejecución de las obras.