La ministra Redondo, rotunda en el 8M: “La igualdad es mucho más erótica que la imposición machista. Mola más”

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha trasladado este domingo, 8 de marzo, a los jóvenes el mensaje de que la “igualdad es mucho más erótica que la imposición machista”.

“Queremos, especialmente, decírselo a los jóvenes, a las mujeres jóvenes. Es mucho más importante, mola más. Que consideren esta posibilidad. Tratar a una mujer de igual a igual es mucho más satisfactorio para los hombres y desde luego para las mujeres”, defendió Redondo.

Lo ha hecho minutos antes de su participación en la manifestación convocada en Valladolid por el Día Internacional de la Mujer, declaraciones que realizó junto a la secretaria de Estudios y Programas de la Ejecutiva del PSOE, Enma López; la cabeza de lista por Valladolid a las Cortes, Patricia Gómez, y la exministra Reyes Maroto.

En este sentido, Redondo señaló que el 8M es un “día de celebración”, pero se detuvo “especialmente en este 2026”, año en que es de “reivindicación”, porque “se habla de igualdad y está en riesgo por la violencia creciente”.

Apuntó que “nada de lo que ocurre a una mujer en el mundo puede ser ajeno”, motivo por el que mencionó a las féminas de Irán, que “están sufriendo la violencia de la guerra bajo las bombas y antes sufrían con el régimen de los Ayatolás”.

También citó a las mujeres afganas que “están en esa cárcel en la que todos sus derechos están reprimidos”; y a las ucranianas, que “llevan cuatro años luchando contra la guerra y que no ven el final del túnel”.

Además, recordó a todas las mujeres que “en distintos puntos del planeta siguen sufriendo la violencia y el rechazo a sus derechos”.

En consecuencia, instó a “cambiar el futuro y no dejar que el pasado avance” porque, dijo, ese “pasado lleva a la limitación de derechos, al paternalismo, a la sumisión de las mujeres”.

“Somos muchísimas más las que queremos igualdad. Igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, igualdad real y efectiva. Y este Gobierno lucha por eso, porque la igualdad es paz, es pacifismo; y el feminismo es pacifista”. Por eso hoy, “desde este 8M”, la manifestación, sostuvo Redondo, reivindica “la paz y el no a la guerra”.

Martínez y la igualdad real

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, apeló hoy a reducir la “brecha de desigualdad” de la mujer rural mediante agentes y unidades provinciales que “aborden esta problemática específica” ya que, incidió, “la brecha se amplía donde es más invisible, y lo es más precisamente en los entornos rurales”. Una iniciativa que lanzó durante su participación en la marcha del Día Internacional de la Mujer en Soria, que calificó como “uno de los días más importantes del año, un día de conmemoración, un día de celebración y también de reivindicación de la igualdad, de la mujer con mayúsculas, de reivindicación del feminismo como un pilar fundamental para la sociedad, esa que defiende los derechos de más del 50 por ciento de la población de Castilla y León”.

Martínez arropó de esta mantera al Consejo Municipal de la Mujer, que convocó la protesta para “seguir avanzando en la igualdad de las mujeres con respecto a los hombres en un mundo patriarcal”, en el que cargó contra las “amenazas de retroceso, ese regreso a los cursos pasados que se plantean desde algunas opciones políticas”. “La labor feminista tiene que hacerse de la mano de los hombres, de la mano de las mujeres”, dijo.

Se refirió a que este 8M coincide con un periodo “especial” que es una campaña electoral, en el el PSOE intenta “plantear también que desde el punto de vista autonómico no hay que dar ni un paso atrás para intentar avanzar en los derechos y bloquear de alguna forma esas opciones extremistas, esas opciones autoritarias que pretenden seguir coartando la libertad de la mujer”.

Entre las medidas que mencionó si gobierna, se refirió a la creación de una consejería de igualdad. “No se entiende, en pleno siglo XXI, que podamos tener un Gobierno autonómico que gestiona 15.000 millones de euros, que aspira a la libertad individual y al desarrollo de un proyecto colectivo y que no se tenga en cuenta esa transversalidad, el pilar feminista de la consejería de igualdad”, expuso, para añadir que de forma conjunta recuperará un instituto de la mujer autonómico que “analice, estudie e investigue las nuevas políticas públicas que desde la igualdad tienen que seguir implementándose para poder alcanzar las cuotas a las que todos aspiramos”.

Por otro lado, destacó también el “déficit importantísimo” en la Comunidad en la interlocución con los colectivos feministas de forma “particular”, algo que se comprometió a recuperar. “Necesitamos generar un diálogo permanente con los colectivos, asociaciones feministas que desde el punto de vista provincial y también desde el punto de vista autonómico tienen mucho que decir en la participación y elaboración de esas políticas públicas”, comentó, en relación a “generar un ente permanente, una estructura permanente de diálogo a través de un consejo sectorial en el que las sociedades feministas puedan tener un diálogo permanente”.

Educación y formación

Martínez señaló, según recoge su programa de gobierno, que la igualdad es una “cuestión también de educación, de formación”, por lo que apostó por una “presencia permanente y activa”, mediante unidades de formación en cada uno de los centros educativos, en Primaria y Secundaria, de “esos agentes de igualdad que sean los que desarrollan también la transversalidad de la igualdad en la época formativa”.

Por último, reprochó a la Junta que “no es de recibo” que la Comunidad lleve 15 años “sin adaptar la ley contra la violencia machista” y que hayan transcurrido dos pactos de Estado. “15 años después es una asignatura pendiente. Necesitamos con urgencia abordar una nueva ley que se adapte al pacto de estado”, se comprometió el candidato socialista, un documento, recordó, que vio la luz hace más de un año en el Congreso de los Diputados, con la aprobación de todos los grupos, excepto Vox. “Mucho nos tememos, si no hacemos lo contrario, si no alcanzamos ese consenso entre las dos fuerzas políticas mayoritarias, aquí ese pacto se convertirá en papel mojado”, consideró.