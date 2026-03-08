Espectacular vuelco de un camión en la A-6 a su paso por un pueblo de Valladolid: herido el conductor de unos 50 años

Un hombre ha resultado herido tras volcar con su camión en el punto kilométrico 206 de la A-6 en Mota del Marqués, sentido Madrid, como han informado desde el Servicio de Emergencias.

El suceso se ha producido a las 14:55 horas y se ha solicitado asistencia para el conductor del vehículo.

Se ha informado a Tráfico de Valladolid y a Sacyl que ha movilizado una ambulancia soporte vital básico y un equipo médico de Mota del Marqués.