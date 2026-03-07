La UEMC reina en los deportes colectivos con seis oros en una edición "histórica" del Trofeo Rector

El rector de la UEMC, David García, con parte de la delegación y deportistas de la Universidad, en la entrega de premios. Fotografía: UEMC

Los deportistas de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid se hicieron con seis primeros puestos en la Fase Final del Trofeo Rector de Universidades de Castilla y León, triunfando en la mayoría de los deportes colectivos, encabezando el medallero en cuanto a oros y logrando el tercer puesto en la clasificación final. Una edición del torneo que el rector de la UEMC ha definido como "histórica" por la participación, el nivel organizativo, la implicación de la comunidad universitaria y el excelente ambiente de convivencia vivido durante las dos jornadas de competición.

En el plano deportivo, la UEMC logró seis oros, alzándose con la victoria en baloncesto femenino, balonmano masculino, fútbol 11, voleibol femenino, fútbol sala masculino y pádel femenino, firmando además una actuación destacada en baloncesto masculino, con la segunda posición. La participación de sus equipos volvió a poner de manifiesto el compromiso del alumnado con el deporte universitario y su capacidad competitiva en una edición marcada por la igualdad entre universidades.

La clasificación final, que premia la regularidad en el conjunto de disciplinas, estuvo encabezada por la Universidad de Valladolid, que se alzó con el primer puesto con 114 puntos, con la Universidad de Salamanca en segunda posición con (113 puntos) y la UEMC alcanzó los 98. La UVA se hizo con la primera posición gracias a sus cuatro oros en bádminton masculino, pádel masculino, pádel mixto y ajedrez, además de cinco platas y cinco bronces, mientras que la segunda clasificada sobresalió con sus oros en tenis masculino y femenino, pero se hizo con hasta ocho segundos y tres terceros puestos.

El rector de la UEMC, David García López, aseguró que "después de dos jornadas intensas, emocionantes e históricas, solo puedo decir gracias", subrayando que el Trofeo Rector ha sido "un ejemplo de esfuerzo, compañerismo y juego limpio". Asimismo, quiso poner en valor que los estudiantes han sabido "competir al máximo nivel, pero, sobre todo, han demostrado que el deporte universitario es una escuela de valores".

"Ha sido un Trofeo Rector histórico en participación, pero, sobre todo, en convivencia. Y eso, para una universidad como la nuestra, es lo más importante", concluyó el rector. "Nos llevamos medallas, pero nos llevamos algo mucho más valioso: experiencias compartidas y la certeza de que el deporte, cuando se vive así, nos une de verdad. Nos vemos en el próximo Trofeo Rector en Burgos".

Una edición récord del deporte universitario autonómico

La Fase Final del Trofeo Rector 2026, organizada por la Junta de Castilla y León y coordinada técnicamente por la Unidad de Deportes, Salud y Bienestar del Vicerrectorado de Estudiantes y Vida Universitaria de la UEMC, convirtió a Valladolid en epicentro del deporte universitario autonómico al reunir a más de 1.200 personas entre deportistas, técnicos y voluntarios. Además, se ha contado con patrocinio del Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, y de la colaboración en el marco de la iniciativa Valladolid Ciudad Europea del Deporte 2026.

Durante dos intensas jornadas se disputaron alrededor de 250 encuentros en diez modalidades deportivas —baloncesto, balonmano, fútbol 11, fútbol sala, voleibol, ajedrez, bádminton, pádel, tenis de mesa y tenis— distribuidas en once instalaciones deportivas de la ciudad. Siete universidades compitieron en todas las modalidades, en una de las ediciones más participativas y completas celebradas hasta la fecha.

Entrega de trofeos y respaldo institucional

La ceremonia de entrega de premios contó con la presencia del rector de la UEMC, David García López; el director general de Deportes de la Junta de Castilla y León, Enrique Sánchez-Guijo Acevedo; el concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valladolid, Rodrigo Nieto García; y la vicerrectora de Estudiantes y Vida Universitaria de la UEMC, Berta M. García Otero.

Asimismo participaron en la entrega la vicerrectora de Comunicación, Cultura y Deportes de la Universidad de Valladolid, Rebeca San José Cabezudo; la vicerrectora de Comunidad Universitaria y Estudiantes de la Universidad Pontificia de Salamanca, Maria Hinojal Benavente Cuesta; el vicerrector de Estudiantes, Cultura y Deportes de la Universidad de León, Diego Soto García; el vicerrector de Relaciones Institucionales, Cultura y Proyección Social de la Universidad de Burgos, Delfín Ortega Sánchez; la vicerrectora de Profesorado y Calidad de la Universidad Católica de Ávila, María Begoña Lafuente Nafría; y la vicerrectora de Ordenación Académica e Innovación Educativa de la Universidad Isabel I, Ana Cristina García Pérez. Además, entregaron trofeos los directores deportivos de las nueve universidades participantes en la competición.

El acto se desarrolló en un ambiente festivo, con gradas llenas y un notable espíritu de compañerismo entre las delegaciones universitarias, que celebraron no solo los resultados deportivos sino también la convivencia y el respeto que caracterizan al Trofeo Rector.