Publicaba falsos anuncios de alquiler de viviendas para estafar más de 5.500 euros en Valladolid: hay nueve víctimas

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid en la mañana del día 04 de marzo a un hombre como presunto autor de un delito continuado de estafa.

Un total de nueve denuncias recibidas en dependencias de la Policía Nacional dieron pie a una extensa investigación llevada a cabo por los agentes del Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid.

En dichas denuncias las víctimas dejaban constancia de cómo habían sido engañadas por un hombre, quien valiéndose de falsos anuncios de alquiler de viviendas en la capital y figurando él como arrendador, cobraba importes en concepto de reserva para luego desentenderse de las víctimas.

Los investigadores se centraron en el autor de las estafas, que resultó ser el mismo hombre en todas las ocasiones. El modus operandi empleado para engañar a las víctimas era similar en todos los casos.

Mediante falsos anuncios de alquiler de viviendas en la capital, ya sea mediante carteles o llegando a utilizar webs de ofertas inmobiliarias, tentaba a las víctimas con alquileres que estaban por debajo del precio de mercado.

Cuando estas contactaban con él a través de teléfono, les indicaba que había que pagar una señal en concepto de reserva si querían quedarse con la vivienda.

Alegando que había otras personas interesadas, engañaba a las víctimas quienes temían perder la oportunidad de quedarse sin posibilidad de acceder a esa vivienda, en un mercado de alquiler con mucha demanda y escasa oferta.

Las víctimas en ocasiones realizaban el pago a través de la plataforma de pago Bizum sin haber llegado a tener una reunión presencial. En otros casos, dieron dinero en efectivo tras entrevistarse con el delincuente en la calle, al objeto de formalizar un falso contrato que firmaron ambas partes.

El presunto autor una vez obtenida la señal, daba algún pretexto para retrasar la entrega de llaves, desde que tendrían una reunión posterior para formalizar al contrato, que tenía que ir a por su DNI para la elaboración del mismo o hasta que el supuesto piso alquilado estaba ocupado y que la policía procedería al desahucio en días posteriores y hasta entonces no se podía entrar. Una vez que el hombre se había hecho con ese dinero, cortaba toda comunicación con las víctimas bloqueando sus llamadas e ignorando todos los requerimientos y retiraba el anuncio de las webs.

Se da la circunstancia de que una de las víctimas se llegó a presentar en el inmueble que supuestamente había alquilado siendo recibida por su legítima propietaria, una mujer de edad avanzada que le sacó de su engaño.

Cuando las víctimas eran conscientes de haber sido engañadas, presentaban denuncia en las dependencias de la Policía Nacional en Valladolid. Las denuncias recibidas y esclarecidas en esta investigación fueron presentadas en enero y febrero de este año, no descartándose por parte de los investigadores que surjan nuevos afectados más adelante, que todavía no hayan denunciado. La cuantía total del dinero estafado a estas nueve personas es de 5.520 euros. Una vez que los agentes gracias a sus pesquisas tuvieron conocimiento de la identidad del presunto autor, cursaron una orden de búsqueda y detención del mismo.

En la tarde del día 04 de marzo, una pareja de agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la unidad de motos de la UPR, que se encontraban patrullando en la calle San Luis para evitar la comisión de hechos delictivos, procedieron a la identificación del hombre buscado. Una vez comprobada su identidad, fue informado de su detención como presunto autor de un delito continuado de estafa y trasladado a dependencias policiales. El detenido es un conocido de la Policía Nacional a quien le constan 10 detenciones, siendo alguna de ellas por otros delitos de estafa similares y una detención por parte de la Guardia Civil.

Los agentes del Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal continuaron con la tramitación de las diligencias con el detenido ya bajo custodia, y una vez finalizadas las trasladaron a la autoridad judicial competente. El detenido ha sido puesto a disposición del juez que ha decretado su libertad.