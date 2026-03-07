Cortes al tráfico y recorridos de las manifestaciones por el 8M en Valladolid: el centro colapsará a hora punta

La Policía Municipal de Valladolid ha dado a conocer los recorridos y las alteraciones al tráfico que van a provocar, en la mañana de este domingo 8 de marzo, las dos manifestaciones convocadas en el Día Internacional de la Mujer.

La primera de ellas, la convocada por la Coordinadora de Mujeres de Valladolid, va a partir a las 12:00 horas desde la Plaza de Fuente Dorada para seguir por Ferrari, Duque de la Victoria, Miguel Íscar, Plaza de Zorrilla, Santiago y llegar a la Plaza Mayor.

La segunda, convocada por CNT, partirá a las 12:30 desde Fuente Dorada para seguir por Ferrari, Plaza Mayor, Pasión, Plaza de Santa Ana, San Lorenzo, Plaza de Poniente, Plaza de la Rinconada, Cebadería, Especería, Vicente Moliner y seguir por Plaza Fuente Dorada, Bajada de la Libertad y Plaza de la Libertad y finalizar en la Plaza de Portugalete.

La Policía Municipal ha informado de que, además de las calles del recorrido y adyacentes que se cortarán al tráfico al paso de los participantes, es previsible que se produzca una mayor intensidad del tráfico y retenciones puntuales para los vehículos que circulen por Paseo Isabel La Católica, López Gómez, Panaderos y Estación.

El centro de Valladolid colapsará al tráfico este domingo al paso de ambas manifestaciones.