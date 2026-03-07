Imagen de archivo de una actuación de los Bomberos de Valladolid.

Imagen de archivo de una actuación de los Bomberos de Valladolid. Archivo

Valladolid

Alerta por el humo del incendio de una vivienda en Valladolid: un hombre de 93 años, hospitalizado

Hasta el lugar acudió la Policía Local, Nacional y los Bomberos de Valladolid.

El Servicio de Emergencias 112 ha informado de que en la tarde de este viernes, 7 de marzo, a las 20:38 horas, fueron avisados por un incendio en una vivienda ubicada a la altura del número 2 de la calle Conde de Benavente, en Valladolid capital.

Un acertante informaba de que salía mucho humo por las ventanas y la puerta de una vivienda y podría haber alguien en el interior.

Ambulancia de Sacyl

Se dio aviso a la Policía Local de Valladolid, a la Policía Nacional, a los Bomberos de Valladolid y a Sacyl, que movilizó una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario atendió a un varón de 93 años que ha sido trasladado en ambulancia soporte vital básico al hospital Clínico Universitario de Valladolid.