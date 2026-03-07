Alerta por el humo del incendio de una vivienda en Valladolid: un hombre de 93 años, hospitalizado
Hasta el lugar acudió la Policía Local, Nacional y los Bomberos de Valladolid.
El Servicio de Emergencias 112 ha informado de que en la tarde de este viernes, 7 de marzo, a las 20:38 horas, fueron avisados por un incendio en una vivienda ubicada a la altura del número 2 de la calle Conde de Benavente, en Valladolid capital.
Un acertante informaba de que salía mucho humo por las ventanas y la puerta de una vivienda y podría haber alguien en el interior.
Se dio aviso a la Policía Local de Valladolid, a la Policía Nacional, a los Bomberos de Valladolid y a Sacyl, que movilizó una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.
En el lugar, el personal sanitario atendió a un varón de 93 años que ha sido trasladado en ambulancia soporte vital básico al hospital Clínico Universitario de Valladolid.