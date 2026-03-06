Caja Rural de Zamora y el Chami ponen el foco en la mujer por el 8-M: entrada gratis para el equipo femenino

Caja Rural de Zamora y el Chami presentan los partidos de sus equipos masculinos y femeninos para este fin de semana y las acciones que desarrollarán con motivo del 8-M

Caja Rural de Zamora y El Salvador han escenificado este viernes su compromiso con motivo de la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Aprovechando que los equipos masculino y femenino juegan este fin de semana en Pepe Rojo dos partidos trascendentales, las citas deportivas servirán para poner "el foco en la mujer".

De esta manera, la entrada para el partido de este sábado 7 de marzo del Colinic Clinic El Salvador femenino contra el Getxo, primeras contra segundas, será gratuita y contará con acciones que "envuelven" el encuentro para "poner en valor y dar visibilidad al trabajo que hace el club y a la presencia de la mujer en toda la estructura".

Así lo ha destacado la vicepresidenta del Chami, María Morán, quien ha estado acompañada de la técnico de comunicación de Caja Rural de Zamora, Laura Huertos, en un acto que se ha celebrado en la sede central de la entidad bancaria en Valladolid.

"Queremos que la gente esté arropando y reconociendo el papel de nuestras jugadoras y puedan disfrutar del mejor rugby", ha precisado Morán.

Por otro lado, Huertos ha destacado la relación entre la entidad bancaria y el club de rugby El Salvador, que comparten "compromiso, valores e igualdad", en un proyecto que tiene "un liderazgo femenino con un papel muy importante, en el campo y fuera en el equipo directivo".

"Es fundamental estar vinculados a clubes donde crean oportunidades, donde el talento no entienda de género. Cuando a los valores se le suma una apuesta firme por la igualdad, el impacto trasciende a lo deportivo y se convierte en un motor social", ha subrayado la responsable de Caja Rural de Zamora.

Además de la entrada gratuita, previamente habrá un entrenamiento de las madres del club de todas las categorías con el equipo femenino inclusivo, además de un "homenaje muy emotivo para una persona, una mujer que significa mucho para el club".

En este punto, no obstante, Morán no ha querido desvelar el nombre de la persona que será homenajeada este sábado en los campos de Pepe Rojo. El club ha querido resaltar el "éxito de la igualdad" en su estructura que se traduce en el logro de "normalizar el papel de la mujer en el club".

Así se aprecia en los distintos equipos femeninos con los que cuenta el club, que busca desarrollar "un camino de oportunidades reales día a día". "Caminante no hay camino, se hace el camino al andar, cada persona construye su propio destino", ha zanjado Morán, parafraseando a un poeta.

Por otro lado, en este marco, también se ha presentado el partido del equipo masculino del Chami de este domingo, 8 de marzo, ante la UE Santboiana, que marcará el devenir de una temporada que no está saliendo como se esperaba.