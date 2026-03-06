Cabiria (29), la profesora en una ONG que dará vida a la reina Juana: “Quise ser hasta presentadora de televisión”

Una imagen de Cabiria, la reina Juana de Tordesillas este 2026. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Este sábado, 7 de marzo, no es un día cualquiera para la localidad vallisoletana de Tordesillas. Ese día se va a representar la llegada de la reina Juana I de Castilla a la villa pucelana.

Será la 22ª edición en la que se conmemora la llegada, en 1509 de la reina Juana I de Castilla al lugar donde fijaría finalmente su residencia oficial hasta su muerte, allá por el año 1555.

En esta ocasión la comitiva protagonista de la recreación del sábado va a estar encabezada por la propia soberana, a quién va a dar vida la joven Cabiria Pérez Casado, de solo 29 años, en un recorrido histórico que va a comenzar a las 19:30 horas de ese día.

A lo largo de las dos horas de recorrido, ya que se espera que el evento finalice a las 21:30 horas, el público va a poder disfrutar del recorrido y de diferentes actuaciones en la Puerta de la Villa, en la Plaza Mayor y en el exterior de las Casas del Tratado, entre otros lugares.

El ESPAÑOL de Castilla y León charla con Cabiria Pérez Casado, la joven tordesillana de 29 años de edad que será la encargada de dar vida a la reina.

Amante de los viajes, de la lectura, los idiomas y de escuchar podcast de geopolítica y política internacional e historia, nuestra protagonista cuenta con un Grado en Estudios Árabes e Islámicos, Máster en Relaciones Internacionales y otro Máster en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera. De hecho, trabaja como profesora de español en una ONG.

Una tordesillana de corazón

“Soy una chica con gran interés y curiosidad por aprender sobre el mundo en general y los idiomas en particular. También disfruto conociendo diferentes lugares y culturas. Me encanta”, asegura la tordesillana. Una mujer que se define también como “muy activa” y “sociable”, aunque no duda en asegurar que de lo que más disfruta es de un buen vino rodeada de su gente.

Nació en Tordesillas, aunque lleva viviendo fuera del municipio desde hace diez años. En este tiempo ha residido en diferentes lugares como pueden ser Granada, Sevilla, Marruecos y el Líbano.

“Mi infancia fue tranquila y feliz. Rodeada de mi familia y amigos en Tordesillas. Cuando era pequeña creo que he querido ser de todo. Hubo una temporada en la que quise ser hasta presentadora de televisión”, nos cuenta.

Fue el pasado 7 de febrero cuando recibió la noticia de que ella iba a ser la protagonista este fin de semana e iba a representar a la reina Juana.

Una gran ilusión

“Sentí una gran ilusión desde el primer momento. En los momentos previos a la elección estaba nerviosa. Todos los días previos, desde el momento en el que me inscribí, muy tranquila, pero el día en el que escuché mi nombre fue un momento de shock muy dulce”, asegura.

Nuestra entrevistada afirma “no tener constancia” de cuándo fue la primera vez que pensó o verbalizó aquello de “quiero representar a Juana I de Castilla”. Lo que sí que tiene claro es que esta representación es algo con lo que “ha crecido” y “visto durante toda la vida”.

“La idea lleva en mi cabeza desde que soy consciente de lo que significa la recreación y lo que simboliza la figura de la reina para el pueblo de Tordesillas”, añade.

Para la preparación de ese día, desde el Centro de Iniciativas Turísticas (CIT), Cabiria está recibiendo las pautas a seguir. En estas semanas previas a la representación, están teniendo varios ensayos y reuniones con todos los vecinos y vecinas de Tordesillas, que forman parte de la recreación con el fin de ultimar hasta el más mínimo detalle. Los días anteriores al evento tienen diferentes visitas a colegios y residencias de la localidad.

“Estoy muy alegre pero aún no tengo claro cómo va a ser. Lo único que quiero es disfrutar del día desde el principio y hasta el final”, asegura.

Un honor que será algo que no olvidará a lo largo de toda su vida.

En Tordesillas se vive bien

“Para cualquier persona de Tordesillas, meterse en el papel de la reina Juana es toda una suerte. Bien sabido es todo el peso y la importancia que tiene su figura. Para mí es todo un honor”, no se cansa de ensalzar nuestra entrevistada.

Aunque no para y va, de destino en destino, para ella “supone una suerte” el hecho de haber nacido en Tordesillas, a la que califica como una “pequeña joya a orillas del Duero” con “un pasado histórico y cultural muy rico”.

“En Tordesillas, en general, se vive bien y de manera tranquila. El futuro lo veo incierto y desafiante. Estoy deseosa de que vengan tiempos mejores y más estables ante tantos conflictos que nos ocupan”, explica.

Sobre su objetivo mirando a este futuro, pasa por “disfrutar” de este sábado y el deseo que “el tiempo respete” y el día sea bueno en lo meteorológico.