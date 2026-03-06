Agrede a su vecino con un palo en la cabeza en una finca de Peñafiel: amenazas con un cuchillo y una brecha sangrante

La Guardia Civil investiga el suceso en una finca en la comarca de Peñafiel

Un hombre y una mujer están siendo investigadas por la Guardia Civil de Valladolid por los supuestos delitos de lesiones, amenazas graves con arma blanca y daños, tras una agresión ocurrida en una finca de la comarca de Peñafiel.

La Guardia Civil tuvo conocimiento el día 11 de febrero de esta agresión y envió una patrulla al lugar, tras recibir un aviso que informaba de una agresión con herida sangrante en la cabeza y amenazas.

A su llegada, los agentes localizaron al alertante, quien presentaba un golpe en la cabeza, al que se le ofreció asistencia sanitaria, pero señaló que sería trasladado posteriormente por un amigo al centro de salud de Tudela de Duero.

Durante la entrevista con los agentes, la víctima relató que, momentos antes, la pareja de su vecina había esgrimido un cuchillo de grandes dimensiones para intimidarle, llegando a golpear su vehículo con el arma.

Asimismo, denunció daños en las cámaras instaladas en el interior de su finca y, según su testimonio, la discusión se originó cuando su vecina comenzó a retirar objetos que él le había guardado, recriminándole la falta de algunos de ellos, lo que incrementó su enfado.

En el transcurso del altercado, el acompañante de la vecina habría dejado el cuchillo para coger un palo, con el que presuntamente golpeó al denunciante en la cabeza, causándole una brecha. La víctima también afirmó haber recibido amenazas.

Las primeras gestiones permitieron identificar al alertante, aunque no fue posible localizar a los presuntos autores hasta el día siguiente. Una vez identificados, la Guardia Civil procedió a su investigación por su presunta participación en los hechos.

Como resultado, la Guardia Civil ha investigado a dos personas, un hombre y una mujer, por la supuesta comisión de tres delitos esclarecidos: delito de lesiones, delito de amenazas graves con arma blanca y delito de daños en vehículo.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Guardia correspondiente.