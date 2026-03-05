Valladolid crea un gran equipo de calidad contra el suicidio: “Todos somos necesarios e importantes en la vida”

Foto de familia de la campaña 'Valladolid hace equipo' en el Ayuntamiento de Valladolid.

En el marco del Día Mundial del Bienestar Mental de los Adolescentes y bajo el lema ‘Valladolid hace equipo’, hoy se ha presentado una nueva fase de la campaña municipal de la conducta suicida que se impulsó en 2024 bajo el título: ‘Hay salida: el mundo necesita tu brillo’.

Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, ha estado a la cabeza junto a la Fundación del Real Valladolid, las entidades de salud mental: El Puente, Intras y el Teléfono de la Esperanza.

También han estado presentes los presidentes de los clubes: Real Valladolid, Club Baloncesto Ciudad de Valladolid, Ponce Valladolid Club Baloncesto, Club Baloncesto de Silla de Ruedas, VRAC, El Salvador, Recoletas Atlético Valladolid, Balonmano Aula Valladolid y Club Patinaje en Línea (CPLV).

Todo con el impulso de la Concejalía de Juventud, junto con los Servicios Sociales y en coordinación con la Concejalía de Participación Ciudadana y Deportes, para evitar el suicidio y por la salud mental entre los más jóvenes.

“Todos somos necesarios”

“Valladolid hace equipo contra las enfermedades mentales y por la prevención del suicidio. Todos somos necesarios e importantes en la vida”, ha asegurado el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, en la presentación de esta iniciativa.

Carnero ha añadido que “todos formamos parte del equipo que es la vida y la sociedad” en un proyecto “importante para los ciudadanos y ciudadanas de Valladolid”.

Fundación Intras y El Puente Salud Mental van a ofrecer formación en materia de salud mental dirigida a profesionales municipales y trabajadores de los principales clubes de deporte colectivo de la ciudad.

También se va a informar mediante un vídeo y publicaciones en redes sociales dirigidas a la población en general y a los jóvenes en particular.

Como acción colaborativa, durante el mes de marzo, los jugadores de los clubes deportivos locales van a lucir las camisetas de otros equipos junto a una lona con el lema de la campaña antes del inicio de sus partidos en casa.

La importancia del equipo y los clubes deportivos

“Es un día trascendente para nosotros, los clubes deportivos de Valladolid. Entendemos nuestro papel en la sociedad que va más allá de los partidos. En Valladolid nadie juega solo. Casi dos personas al día intentan quitarse la vida”, ha señalado Gabriel Solares, presidente del Real Valladolid y que ha hablado en nombre de todos los clubes que participan en la iniciativa.

Con esta nueva campaña el deporte actúa como factor de protección ya que genera “pertenencia, vínculos, rutina y comunidad” y “promueve valores como el esfuerzo, la superación, el trabajo en equipo y el apoyo mutuo” que están profundamente alineados con “los procesos de cuidado emocional y recuperación”.

La participación activa de los clubes deportivos no es un gesto simbólico, sino que pasa por ser una “decisión de coherencia” ya que estos equipos se han posicionado, públicamente, a favor de reducir el estigma, normalizar la conversación, generar referentes positivos e inspirar hábitos de vida saludables.

Campaña visible y compartida

Durante esta semana y coincidiendo con el 2 de marzo, Día del Bienestar Mental de los Adolescentes se ha difundido en redes sociales y pantallas de Auvasa una imagen basada en un círculo que transmite el mensaje directo de que “nadie está solo y que todos formamos parte del mismo equipo”.

Desde los Servicios Sociales se ha trabajado conjuntamente con Fundación Intras y el Puente Salud Mental en el diseño de una propuesta formativa que está dirigida a profesionales municipales y trabajadores de los clubes deportivos.

“El objetivo pasa por fomentar el conocimiento sobre la conducta suicida y dotar de estrategias y recursos de prevención, detección y derivación. La formación será adaptable y podrá desarrollarse en una jornada de entre dos y cuatro horas o en varias sesiones más extensas, incluyendo ejercicios prácticos”, ha afirmado Carnero.

Un itinerario que comenzará desde lo general, creando empatía y reflexión personal, para evitar percibir una conducta suicida y continuará con contenidos específicos sobre conocimiento, estrategias de actuación y recursos disponibles para continuar con un bloque de autocuidado, fundamental para prevenir el desgaste emocional que puede suponer el acompañamiento del malestar ajeno.

“El 22,6% de los jóvenes tiene problemas de salud mental. En las llamadas, lo que predomina es la soledad no deseada, pero entre jóvenes predomina la conducta suicida”, han informado desde el Teléfono de la Esperanza.

Desde la Fundación Intras, su director general Pablo Gómez ha afirmado que “el 75% de los trastornos mentales se produce antes de los 24 años” y ha añadido que “con esta implicación se reafirma el compromiso con el cuidado integral de la salud mental”.

“Lo que mejor podemos hacer para solucionar el tema del suicidio pasa por hablar de ello, alto y claro, para solucionarlo entre todos”, ha indicado el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero.

La presidenta de El Puente Salud Mental, Raquel Barbero, ha asegurado que desde su institución “trabajamos en todos los colegios” para “sensibilizar y hablar de medidas que prevengan el suicidio”.

Sobre las obras del estadio José Zorrilla

El presidente del Real Valladolid, Gabriel Solares, ha hablado también de las obras de renovación del Estadio José Zorrilla indicando que “están trabajando en ello” y se ha congratulado por la última victoria ante el Huesca.