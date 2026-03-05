La UEMC acoge la gran batalla regional de robots diseñados por más de cien estudiantes: la final, en mayo

El futuro de la tecnología y la ingeniería se cita este viernes en Valladolid. Más de un centenar de alumnos (desde 3º de ESO hasta universitarios) se darán cita en el campus de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) para participar en la semifinal regional del ASTI Robotics Challenge.

Este certamen, consolidado como el principal reto de robótica educativa de España, celebra este año su décimo aniversario.

La iniciativa, impulsada por la Fundación ASTI, cuenta en esta edición con el respaldo de la UEMC para una jornada que promete poner a prueba el talento y la innovación de los jóvenes creadores.

En la edición actual, el programa ha batido récords con más de 600 estudiantes inscritos en todo el país.

Los participantes han dedicado los últimos meses a desarrollar sus propios proyectos de robótica móvil bajo una premisa doble.

Habilidad técnica: Diseñar un robot capaz de superar diversas pruebas de rendimiento.

Aplicación real: Aplicar sus conocimientos a un reto social y económico clave, como es la automatización en el entorno industrial.

"A través de esta iniciativa, pretendemos acercar a los jóvenes a las disciplinas STEM desde una perspectiva práctica y motivadora", señalan desde la Fundación ASTI. La robótica actúa aquí como un eje integrador que combina mecánica, electrónica, programación y diseño.

El programa no solo busca expertos en código o cables. Al basarse en el aprendizaje por proyectos, los alumnos gestionan de forma integral un desafío real, lo que les obliga a entrenar competencias transversales que serán vitales en su carrera profesional: la resiliencia, el trabajo en equipo y la comunicación.

El torneo se estructura en dos categorías según el nivel académico, abarcando desde la Educación Secundaria Obligatoria hasta la Formación Profesional y el grado universitario.

Camino a la gran final en Burgos

La cita de mañana en Valladolid es decisiva. Los equipos que logren las mejores puntuaciones se unirán a los clasificados de las otras sedes regionales (Zaragoza, Málaga, Madrid y Valencia) para disputar la gran final nacional el próximo 30 de mayo en Burgos.

La elección de la ciudad burgalesa para el cierre del certamen no es casual: su potente tejido industrial y su compromiso con el talento joven la convierten en el escenario perfecto para coronar a los mejores ingenieros del mañana.