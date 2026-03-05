Un restaurante de Valladolid, obligado a cerrar el 15-M por ser mesa electoral la cocinera: “Teníamos todo lleno”

El próximo 15 de marzo, elecciones autonómicas, las persianas del restaurante Handy permanecerán bajadas, pero no por descanso vacacional ni por falta de clientes.

La "suerte", o para muchos, la falta de ella, ha llamado por segunda vez a la puerta de Juana Gómez Sánchez, dueña y jefa de cocina del establecimiento vallisoletano, quien ha sido notificada como primera suplente para una mesa electoral.

Una cita obligatoria que le ha salido cara, ya que se ha visto forzada a cancelar todas las reservas de un fin de semana clave.

La situación es especialmente dolorosa por las fechas. Al tratarse de la víspera del Día del Padre, el restaurante tenía el cartel de "completo" asegurado. "He tenido que decir a nuestros clientes que no les podemos atender", lamenta Juana a EL ESPAÑOL Castilla y León.

Aunque su cargo es de suplente, la incertidumbre legal le impide abrir. Y es que hay que recordar que si el titular no se presenta a las ocho de la mañana, ella debe ocupar el puesto, dejando la cocina huérfana en el momento más importante del servicio.

"Es diferente que falte un camarero, a quien se puede sustituir, a que falte el cocinero. Lo mío no se puede sustituir de ninguna manera", explica con resignación.

Sabe que podría reclamar, pero es consciente de que son un "montón de papeles" de idas y vueltas para que "al final te digan que no", insiste y recuerda que ya le pasó algo similar hace años y no tuvo más remedio que acudir a su cita con la fiesta de la democracia.

"La compensación no compensa"

Para Juana, el sistema actual no tiene en cuenta la realidad que padecen los autónomos. Más allá de la dieta que reciben los miembros de la mesa que es de 76,41 euros, la propietaria destaca que los gastos fijos de local y personal siguen corriendo mientras los ingresos desaparecen.

Además, cuestiona las condiciones de la jornada electoral: "¿El dinero que te pagan es lo que marca la ley por 14 o 16 horas de trabajo?". Buena pregunta.

La hostelera también critica que no se recurra a un sistema de voluntariado para evitar situaciones que castigan la actividad económica de los pequeños empresarios. "Es una jodienda. Hay gente que se ofrecería voluntaria, pero esto no lo cambia ni un partido ni otro", afirma.

La frustración de la cocinera no se ha quedado solo en los fogones, también ha saltado a sus perfiles sociales bajo un rotundo "y van dos veces, gracias a quien corresponda".

En un comunicado oficial dirigido a sus seguidores de Handy Viandas y Vinos, situado en calle Dr. Cazalla, 2, Juana ha expresado su profundo lamento por las molestias causadas, especialmente a las familias que planeaban celebrar el Día del Padre en su local.

A pesar de sentirse "cabreada" por la situación, la propietaria ha querido dejar claro que, ante la falta de alternativas, asumirá su responsabilidad.

"Nos vemos obligados a cerrar porque hemos sido seleccionados para participar en una mesa electoral y vamos a cumplir con nuestra obligación como ciudadanos". Este mensaje ha generado una oleada de reacciones entre sus clientes, mostrando su apoyo.

A pesar del varapalo económico y del "dolor de cabeza" que prevé tras pasar el domingo sentada en el colegio electoral, Juana ya piensa en la reapertura. El bar 'Handy' es conocido en Valladolid por su dominio en la casquería, siendo los callos, las crestas y el morro sus platos estrella, junto al bacalao con tomate y sus famosos caracoles.

Aunque el 15 de marzo la cocina estará apagada, Juana hace un llamamiento a sus clientes habituales para que regresen a partir del día 17, el 16 no, no sea que le toque ser mesa. "El 15 que vayan todos al colegio, pero los días siguientes aquí los esperamos", concluye con un toque de humor pese a la impotencia de la situación.