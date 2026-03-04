Siete Iglesias llora la muerte de Estrella, jefa de obra, tras el derrumbe: “Somos un pueblo pequeño y una familia grande"

Siete Iglesias de Trabancos llora la muerte de Estrella, una mujer de 29 años que perdía la vida este martes, 3 de marzo, tras derrumbarse un edificio en la localidad vallisoletana que cuenta con una población de 413 habitantes.

“El pueblo está consternado. En estos pueblos pequeños somos una familia grande”, ha asegurado, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Sonia Alonso, la alcaldesa de Siete Iglesias de Trabancos.

La alcaldesa asegura que recibió el aviso del derrumbe a eso de las 19:00 horas por parte del 112. El edificio que cayó estaba ubicado en la Plaza Mayor, al lado del Ayuntamiento y que llevaba el caos a la localidad vallisoletana.

“El edificio no estaba en obras. Los obreros que estaban dentro estaban de alquiler y eran montadores de placas solares, pero no estaban haciendo obras en el edificio. Trabajaban para una empresa de placas solares”, ha añadido Sonia Alonso.

La que ostenta el bastón de mando asegura que “la mujer de 29 años fallecida era la encargada de la empresa en cuestión y se llamaba Estrella”.

“No era vecina del pueblo. Estaba en alquiler. La que sí que es vecina del pueblo es la dueña de la casa que es a la última a la que evacuaron y a la que les costó mucho sacarla de debajo de los escombros”, afirma nuestra entrevistada.

Por tanto, en la casa que se derrumbó vivían un total de cuatro operarios en régimen de alquiler y la dueña de la misma. Estrella fue la que se llevó la peor parte.

Imagen del derrumbe del edificio en Siete Iglesias de Trabancos. Fotografía: Eduardo Margareto / ICAL.

A otro de los heridos “le trasladaron al Hospital de Medina del campo por dolores en la rodilla” y la dueña de la casa “acabó con un brazo aplastado y tres costillas rotas”, añade la alcaldesa.

Dolor en Siete Iglesias

“Nos duele mucho. Eran trabajadores que estaban montando placas solares en diversos puntos cercanos. Estas empresas suelen coger casas rurales de alquiler. Se hospedan unos seis meses. Aquí no hacían obras en el edificio”, confirma Sonia Alonso.

La alcaldesa, aunque la fallecida no fuera vecina del pueblo, añade que la localidad “todo el mundo es uno más” y que llevaba en el edificio que se derrumbó “desde mediados de febrero”.

Lo que se quiere hacer en el lugar ahora es “restablecer el agua que está cortada al derrumbarse la casa” ya que “las tuberías de dentro están rotas”.

“Estamos pendientes de la Policía Judicial para que nos dé permiso para quitar los escombros y cerrar la llave de paso de la casa para restablecer el agua en la calle”, finaliza la alcaldesa.

Sonia Alonso quiere tener una mención especial para los Bomberos de la Diputación de Valladolid, sanitarios y Guardia Civil que actuaron con rapidez para que la desgracia fuera la menor posible.