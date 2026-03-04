Gran alegría en Valladolid: el sorteo de Euromillones deja un gran premio de más de 140.000 euros
Un premio de Segunda Categoría cae en la capital del Pisuerga.
El sorteo del Euromillones de este martes, 3 de marzo no ha dejado acertantes de Primera Categoría (5+2) por lo que con el eurobote generado, en el próximo sorteo, un único acertante de Primera Categoría va a poder ganar 193 millones de euros.
Sí que ha dejado en España un total de cuatro boletos acertantes de Segunda Categoría (5+1) uno de ellos validado en el despacho receptor número 85.780 de Valladolid que está situado en la calle Jara, 2.
El agraciado o la agraciada se va a llevar, ni más ni menos que 147.207,14 euros, como han informado desde Loterías y Apuestas del Estado.
La combinación ganadora ha sido la formada por los números 50-24-06-34-07 y las estrellas han sido el 05 y el 07.