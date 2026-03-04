La administración de la calle Jara que ha dado el gran premio en el Euromillones.

La administración de la calle Jara que ha dado el gran premio en el Euromillones. Fotografía: Loterías y Apuestas del Estado.

Valladolid

Gran alegría en Valladolid: el sorteo de Euromillones deja un gran premio de más de 140.000 euros

Un premio de Segunda Categoría cae en la capital del Pisuerga.

El sorteo del Euromillones de este martes, 3 de marzo no ha dejado acertantes de Primera Categoría (5+2) por lo que con el eurobote generado, en el próximo sorteo, un único acertante de Primera Categoría va a poder ganar 193 millones de euros.

Sí que ha dejado en España un total de cuatro boletos acertantes de Segunda Categoría (5+1) uno de ellos validado en el despacho receptor número 85.780 de Valladolid que está situado en la calle Jara, 2.

El bar de Valladolid que ha dado el premio del Euromillones.

El agraciado o la agraciada se va a llevar, ni más ni menos que 147.207,14 euros, como han informado desde Loterías y Apuestas del Estado.

La combinación ganadora ha sido la formada por los números 50-24-06-34-07 y las estrellas han sido el 05 y el 07.