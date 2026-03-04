El director de Regulación de Iberdrola lamenta que se frene la llegada de proyectos al “fallar” los cuellos de botella de energía

El director de Regulación de Iberdrola España y presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Comercio de España, Patxi Calleja Miriam Chacón / ICAL

El director de Regulación de Iberdrola España y presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Comercio de España, Patxi Calleja, lamentó hoy que en una “revolución” con “interés industrial” como la actual, las empresas “hayan decidido dar el paso y falle algo que sabemos hacer desde hace más de cien años”, en referencia a los cuellos de botella de energía que están frenando la llegada de proyectos industriales a la Comunidad y a España.

En este sentido, se mostró optimista en que el Gobierno apruebe pronto el Real Decreto anunciado para incrementar el límite de inversión un 62 por ciento que dé respuesta a la demanda de la industria.

“Hicieron un proyecto que es positivo, con un incremento importante de inversiones; y lo que necesitamos es que lo aprueben. Las empresas estamos dispuestas a ejecutarlo”, apuntó, en declaraciones recogidas por Ical.

Calleja protagonizó hoy en Valladolid una conferencia del Foro de Empresarios de Castilla y León, organizada por la Fundación Schola, bajo el título ‘El camino hacia la independencia energética. Lo que ya sabemos y lo que aún debemos decidir’.

En su intervención se refirió a la saturación energética que sufre España, que “tiene electricidad que se produce localmente y otra que es competitiva”.

“El futuro va a consumir electricidad. Por lo tanto, tenemos una oportunidad económica muy relevante. Y por normativas del pasado, que han limitado las inversiones desde hace 14 años, la red está siendo un cuello de botella para que la industria aproveche esa oportunidad y pueda consumir esa energía”, profundizó.

En este sentido, entendió que son muchas las empresas que no pueden llevar a cabo proyectos porque no pueden conectarse a la red, algo que tildó como “una pena”. “Cada vez que se dice un no, se pierde un proyecto de inversión, se pierde empleo, se pierden impuestos y por lo tanto servicios y desarrollo".

"Nosotros estamos dispuestos a hacer las inversiones necesarias para conectar y apoyar el desarrollo industrial, lo que hace falta es una normativa que lo habilite, que estamos a la espera de la misma”, incidió.

Sobre la empresa de transporte de la energía, REE, sostuvo que “de nada sirve hacer inversiones en distribución si este no crece”, porque las compañías energéticas “se tienen que conectar al transporte, que ha ejecutado muy poco en toda la pasada planificación”. “Es muy importante que se ponga las pilas”, dijo.

A su juicio, la situación “es muy parecida en España y en Castilla y León”, Comunidad que tiene el 90 por ciento de los nudos completos, si bien es cierto que en la autonomía “hay muchísima renovación, y es muy importante también conectar a la industria para que pueda aprovechar dicha renovación”. “El cuello de botella en las redes es lo que hay que solucionar para que la rueda del desarrollo siga girando”, sentenció.

Alegaciones

Calleja señaló que Iberdrola “por supuesto” que ha presentado alegaciones al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), con horizonte 2030, y sostuvo que “hay una especie de fast-track, una aprobación exprés” que puede sacar el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), y que puede hacerlo en dos meses después de marzo.

Al respecto, Iberdrola ha presentado todos los proyectos “donde hay industria detrás para que sean aprobados” y Red Eléctrica (REE) “los ejecute con prioridad”, pero “ahora tiene que ser aprobado por el Ministerio”, a lo que continuará más tarde la planificación de 13.000 millones de euros de inversión, de los que “solo 1.000 van para conectar la distribución”, en la que “se conecta el 99,9 por ciento de la gente, de las personas y de las fábricas”, por lo que apeló a un incremento de los accesos.

Además, Patxi Calleja señaló que Europa ya señaló que la autonomía energética “viene a través de sus proyectos”, con lo que “hay que revisar, dar prioridad a la infraestructura estratégica, lo mismo a las renovables y a las redes, porque de nada vale tener una cosa si no se conecta”.

Situación geopolítica actual

Por último, Calleja también se refirió a la afección de la situación geopolítica actual, por el conflicto en Oriente Medio, a la energía en España.

“Yo creo que a quien consume electricidad le va a afectar poco. Lo hará más sobre quien consume gas o debe llenar el depósito de gasolina”, explicó, para añadir que el contexto internacional “está permitiendo ver con más claridad algo que ya se sabía”.

“Somos vulnerables por consumir los combustibles que no tenemos. Necesitamos autonomía energética. La tenemos a través de la electricidad competitiva, y se produce aquí. Por lo tanto, hay que acelerar el camino; hay una grandísima electrificación fácil, acelerar el camino para reducir la dependencia de los fósiles".