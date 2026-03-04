El buñuelo que triunfa en la churrería de un barrio de Valladolid: de cecina y relleno de puré de patata y queso

La Churrería de Rita, situada en la calle del Monasterio de Santa María de la Vid número 20 de la zona de Villa del Prado se ha impuesto en la primera fase del concurso de Tapas por Barrios Ciudad de Valladolid ‘Valladolid Tapas Walk 2026’.

Se ha celebrado del 24 de febrero al 1 de marzo en la zona de La Victoria, Girón, Huerta del Rey, Villa del Prado, Parquesol y Las Rasposas, ya tiene ganadores.

La Churrería de Rita ha triunfado con ‘El buñuelo que quería ser patata’. Se trata de un buñuelo de cecina relleno de puré de patata y queso de La Cruz del Pobre, acompañado de crema fresca y teriyaki de verdejo y miel.

El segundo clasificado ha sido La Dársena de la Victoria ubicado en la calle Dársena nº12, barrio La Victoria, con su tapa ‘Concha atlántica de manzana y aire’, una falsa concha de zamburiña con salsa de manzana ácida, zamburiña envuelta en corteza de cerdo suflada, gel picante y aire de albariño.

Los diplomas a los 19 establecimientos participantes y los premios a los ganadores se han entregado en la mañana de este miércoles 4 de marzo en el Centro Cívico Parquesol.

Todo, con la presencia de la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, el presidente de la Asociación de Hostelería de Valladolid, Jaime Fernández, el director del área zona centro de Makro, Francisco Javier García, la responsable de marketing y clientes del Grupo Mahou San Miguel, Susana de la Vega y el responsable de Comunicación Área Centro de Coca-Cola, Marco Antonio Figueroa.

El jurado de esta primera fase de la quinta edición del concurso ha estado compuesto por tres cocineros profesionales y propietarios de sus establecimientos, Carlos González, del Restaurante Ubi La Vega en Arroyo de la Encomienda, Silvia Herrera de Mélida Wines en Mélida de Peñafiel, María López del Hotel Rural La Tejera en Quintanilla de Arriba y como jurado popular Miguel Ángel González. Entre todos han destacado el alto nivel de las elaboraciones, la mezcla de diferentes sabores y el trabajo realizado por los participantes.

Los dos primeros clasificados han obtenido como premio vales de regalo de Makro por valor de 300 y 100 euros. Además, participarán, junto con los que resulten clasificados en las próximas fases, en la gran final del V Concurso ‘Valladolid Tapas Walk 2026’ que tendrá lugar el próximo 7 de noviembre en la Cúpula del Milenio, con motivo de la celebración del XXII Concurso Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid y el X Campeonato Mundial de Tapas.

Los premios de la gran final serán cheques regalo de Makro y lotes de producto de gama Mahou, que ofrecerán su stand en el concurso, para que el primero, segundo y tercer clasificado tengan la oportunidad de ofrecer su pincho durante los tres días del evento.

La segunda fase de Tapas por Barrios se celebrará del 17 al 22 de marzo en la zona Campo Grande, Plaza de Toros, Cuatro de Marzo, la Farola, La Rubia, Parque Alameda, Covaresa, El Peral, Valparaíso, Las Villas, el Pinar de Antequera y Puente Duero.