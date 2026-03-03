El marzo más musical se disfruta en Arroyo: Caperucita valiente y el Lobo vegetariano no se lo pierden

Marzo llena de notas musicales la Casa de la Música y el teatro de Arroyo en otro mes muy esperado por todos y con grandes propuestas para ser disfrutadas en la localidad vallisoletana.

Este sábado, 7 de marzo, a las 20:00 horas, la Asociación Líricos Bohemios presenta Gigantes y cabezudos. Se trata de una zarzuela en un acto y tres cuadros. Con libreto de Miguel Echegaray y Eizaguirre y música del maestro Manuel Fernández Caballero.

Una obra que pasa por ser amena y divertida en la que los pequeños y mayores pueden disfrutar viendo cómo transcurre la vida en una plaza de mercado. Todo con entrada libre y hasta completar aforo.

El sábado 14, a las 18.00h, visitarán el escenario arroyano unos personajes muy conocidos entre los más pequeños: Caperucita valiente y el Lobo vegetariano.

Ferro teatro hace su propia versión musical de un clásico con una Caperucita ganadora del premio a la persona más valiente de su pueblo, tanto que decidió enfrentarse al Lobo Loberto, el más fiero de la comarca pero que guardaba un inesperado secreto.

Marzo se despide con el Encuentro de Bandas de Semana Santa. Una tarde con olor a incienso, jazmín y flores con la actuación de la Banda Sinfónica de Arroyo, la Banda de las Tres Caídas de Toro y la Agrupación musical el cautivo de Toledo.

También en abril

Ya están a la venta las entradas para el mes de abril. El sábado 11, ‘Arroyo es Teatro’ acercará la figura de Carlo Acutis, el influencer de Dios. El musical Original, el paso de Carlo relata los últimos días de la vida del primer santo ‘millennial’.

El sábado 18 llega Donde mueren las palabras, la obra escrita y dirigida por Ángel Caballero que trata temas como la salud mental, la tolerancia, el respeto y la aceptación, protagonizada por un elenco de jóvenes actores como Alejandro Vergara, Iván Montes o Daniel Arias. El sábado 25, la programación infantil se despide con La biblioteca encantada

El calendario lo componen obras promovidas por el Ayuntamiento, así como las incluidas en el programa en colaboración con la Junta de Castilla y León.

Venta de entradas en la web culturaarroyo.sacatuentrada.es y en la Casa de Cultura de lunes a viernes de 9.30 a 14.00 y 16.00 a 21.30 y los sábados de 10.00 a 14.00.

Toda la información se puede consultar en la web municipal: www.aytoarroyo.es