Cinco jóvenes triunfan en el concurso 3x3 TecnoVitae por una Europa más autónoma con IA: se van a Ginebra de premio

El equipo One Health EU, representante de la Universidad de Valladolid, se ha proclamado vencedor de la gran final del concurso 3×3 TecnoVitae, celebrada este martes en la sede del Consejo Económico y Social de Castilla y León (CES CyL).

Se ha impuesto en una intensa jornada de presentaciones centradas en el reto de construir una Europa más autónoma a través de la inteligencia artificial.

Un concurso universitario diseñado para impulsar las habilidades de comunicación, pensamientos estratégico y trabajo en equipo de los estudiantes con un formato único que reta a los participantes a proponer soluciones innovadoras a un desafío actual y trascendental.

Ese desafío ha sido usar la inteligencia artificial con el fin de construir una Europa más autónoma y menos dependiente del exterior.

Los ganadores han sido Javier Pascual Collado, Mara Ruiz Pérez, Lara Zapatero Salgado, Sofía Ruiz Burgos y Claudia Valencia Cortazar, con su proyecto One Health EU. Jóvenes estudiantes de tercero de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Valladolid.

El segundo puesto ha sido para el proyecto Erga Omnes de la Universidad de Burgos.

Foto de familia de los participantes.

Equipos

Organizado por la Fundación TecnoVitae, el certamen universitario arrancó el pasado mes de noviembre con el objetivo de fomentar las habilidades de comunicación, el pensamiento estratégico y el trabajo en equipo entre estudiantes de cualquier disciplina académica.

En esta primera edición han participado las cuatro universidades públicas de Castilla y León: Universidad de Burgos, Universidad de León, Universidad de Salamanca y Universidad de Valladolid.

Tras superar diversas pruebas online que evaluaron creatividad, capacidad de análisis y síntesis, cinco equipos alcanzaron la fase final presencial.

En ella, han defendido sus propuestas ante un jurado de alto nivel institucional, académico y empresarial en un exigente formato: dos intervenciones de seis minutos cada una, primero en inglés y posteriormente en español, poniendo a prueba su dominio de la comunicación multilingüe y su capacidad para trasladar ideas complejas con claridad y convicción.

Un jurado de altura

La final ha contado con un jurado de máximo nivel, tanto institucional, como académico y también empresarial.

Integrado por Enrique Cabero Morán, presidente del CES Castilla y León; Juan Manuel Corchado Rodríguez, rector de la Universidad de Salamanca; Antonio Largo Cabrerizo, rector de la Universidad de Valladolid; Ramón Ángel Fernández Díaz, vicerrector de Infraestructuras, Sostenibilidad y Transformación Digital de la Universidad de León; Miguel Ángel Mariscal Saldaña, vicerrector de Empresa, Campus y Digitalización de la Universidad de Burgos.

Además de por Gerardo Cuartero Simarro, director territorial de CaixaBank en Castilla y León; Rafael Álvarez Palla, decano del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid; y F. Javier Escribano Cordovés, director general de la Fundación TecnoVitae. Una composición que subraya el respaldo institucional al talento joven y la importancia estratégica del debate sobre el futuro de Europa.

El premio

Tras la deliberación, el equipo de la Universidad de Valladolid ha sido seleccionado como ganador. Como premio, han podido elegir un viaje formativo para visitar una institución científica, técnica o administrativa de la Unión Europea, una experiencia que les permitirá conocer de primera mano el funcionamiento del ecosistema europeo de innovación y toma de decisiones.

En este caso, los ganadores han elegido visitar Ginebra y la sede de la OMS (Organización Mundial de la Salud).

La jornada se ha completado con dos ponencias centradas en la comunicación y la oratoria, así como con espacios de networking entre estudiantes, representantes universitarios y profesionales.

Con esta primera edición, el 3×3 TecnoVitae se consolida como una iniciativa pionera en Castilla y León para promover el talento universitario y la reflexión estratégica sobre los grandes desafíos europeos desde una perspectiva joven, innovadora y multidisciplinar.