Que empiecen los Juegos: Valladolid acoge la edición más ambiciosa del Trofeo Rector con 250 finales en un fin de semana

Parte de la delegación de la UEMC que participará en el Trofeo Rector 2026, junto con el rector David García López, el consejero delegado de la Universidad, Jesús Zarzuela, y la vicerrectora de Estudiantes y Vida Universitaria, Berta García. Cedida

Los próximos días 6 y 7 de marzo, Valladolid reafirmará su condición de ciudad universitaria por excelencia al acoger la Fase Final del Trofeo Rector de Universidades de Castilla y León.

Esta edición no es una más, ya que la competición alcanza cifras récord con más de 1.200 participantes entre deportistas, técnicos y voluntarios, consolidándose como el evento deportivo más relevante del ámbito académico en la Comunidad.

Bajo la organización de la Junta de Castilla y León y la coordinación técnica de la UEMC, el torneo movilizará a las nueve instituciones académicas de la región:

Públicas: Salamanca (USAL), Valladolid (UVA), León (ULE) y Burgos (UBU).

Privadas: Europea Miguel de Cervantes (UEMC), Pontificia de Salamanca (UPSA), IE University, Católica de Ávila (UCAV) e Isabel I.

Como hito, siete de estas universidades competirán en la totalidad de las categorías, demostrando el crecimiento y la apuesta integral por el deporte en las aulas.

La logística del evento es mayúscula. Se disputarán alrededor de 250 encuentros repartidos en diez modalidades que combinan el esfuerzo colectivo y la destreza individual:

Para dar cobertura a tal volumen de partidos, la competición se extenderá por once instalaciones de la ciudad, incluyendo recintos emblemáticos como Huerta del Rey, el polideportivo Lalo García, Canterac y el propio Campus de la UEMC.

El rector de la UEMC, David García López, ha recibido hoy oficialmente a la delegación de su universidad, compuesta por 130 deportistas.

La institución llega con la moral alta tras los excelentes resultados de la edición anterior en Ponferrada, donde fue la universidad con más primeros puestos (5 victorias en total) y se alzó como la primera universidad privada de la clasificación general.

"El Trofeo Rector representa una oportunidad para estrechar lazos y promover valores como el respeto y el trabajo en equipo, esenciales en la vida académica", destacan desde la organización.

Clausura y autoridades

El broche de oro tendrá lugar el sábado 7 de marzo a las 15:30 horas en el polideportivo del Colegio Sagrada Familia Jesuitinas. La entrega de trofeos contará con la presencia del rector de la UEMC; el director general de Deportes de la Junta, Enrique Sánchez-Guijo; y la concejala de Deportes, Mayte Martínez.

Este evento se enmarca además en las iniciativas de Valladolid Ciudad Europea del Deporte 2026, reforzando el impacto social y deportivo de la capital castellanoleonesa.