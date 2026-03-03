El derrumbe de una vivienda de dos plantas en Siete Iglesias de Trabancos (Valladolid) deja a tres personas atrapadas

Un edificio de dos plantas se ha derrumbado en la tarde de este martes en la Plaza Mayor de Siete Iglesias de Trabancos, tras venirse abajo mientras se realizaban obras en su interior.

El suceso se produjo a las 18:57 horas, momento en el que varias llamadas al servicio de emergencias 1-1-2 alertaron de que la vivienda se había desplomado.

Según indicaron los alertantes, en el interior del inmueble podrían encontrarse tres personas atrapadas entre los escombros: dos mujeres, de aproximadamente 60 y 30 años, y un varón de alrededor de 40 años. Todas ellas estarían conscientes.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los Bomberos de la Diputación de Valladolid, así como patrullas de la Guardia Civil y personal de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia sanitaria para atender a los afectados.

Asimismo, se ha activado el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León, desde el que se ha movilizado la Unidad de Apoyo Logístico y Emergencias de Protección Civil. Este equipo ha acudido con material de iluminación y recursos de apoyo para facilitar las labores de rescate.

Los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona para localizar y evacuar a las personas atrapadas.

