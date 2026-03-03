Beatriz (34), empresaria vallisoletana en México: “Quiero facturar un billón de euros en los próximos cuatro años”

La empresaria vallisoletana Beatriz de los Mozos. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Beatriz de los Mozos es una vallisoletana, de 34 años, que triunfa con su negocio. Fue creado hace cinco años y medio “por casualidad” y en la actualidad cuenta con tiendas físicas en un total de 15 países y vende también por internet y en un total de 700 puntos multimarca.

La brillante empresaria vive, desde finales del año 2022, en Ciudad de México. Un lugar en el que obtiene “el 10% de su facturación” y que se ha convertido en bastión de Flabelus y de la venta de alpargatas.

De los Mozos ha sido una de las finalistas de los Premios Princesa de Girona en la categoría de CreaEmpresa y Arte 2026, elegida entre las 400 candidaturas que se presentaron este año. Presentó su proyecto empresarial en busca del galardón el pasado 24 de febrero, en el Palacio de Congresos, pero no hubo suerte.

Aun así, nuestra entrevistada “está muy satisfecha” tras la experiencia y asegura que la nominación le ha dado fuerza para “seguir innovando con su empresa”. Un negocio, bajo el nombre de Flabelus, que parece no tener techo con la venta de alpargatas en el centro de todo.

Una mujer emprendedora

“Me defino como una persona emprendedora. Creo que tengo dos personalidades. Por un lado, la de empresaria, que pasa por ser lanzada y arriesgada. Luego está la parte más personal en la que soy más tímida y tranquila. En resumen, la Bea empresaria es más leona y la personal más introvertida”, asegura Beatriz de los Mozos en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Nació en Valladolid, tiene 34 años, estudió Derecho y le encanta leer y viajar. Es una empresaria que, hace cinco años y medio, montó su negocio para triunfar por todo el mundo. En la actualidad vive en México y no deja de trabajar y de innovar para que sus clientes estén a la última.

“Recuerdo mi infancia en el centro de Valladolid como muy alegre, con mi familia de cuatro hermanos, siempre unidos. En la actualidad vivo en Ciudad de México”, añade nuestra entrevistada.

Beatriz de los Mozos quería ser escritora. Le encantaba escribir y ensalza su creatividad. Una creatividad que le llevó a montar el negocio con el que triunfa en la actualidad a lo largo y ancho de todo el mundo.

Más de cinco años con su negocio

“Mi caso es atípico. No vengo del mundo de la moda ni quería emprender en él. Un día fui al médico porque me habían hecho daño unos zapatos. Me dijo que no me los podía volver a poner y creé mi calzado empezando con una alpargata y montando Flabelus y aquí seguimos”, confiesa nuestra protagonista sobre el origen de la marca.

El nombre parte de la unión de Flamenia y Lucrecia, las dos mejores amigas de la entrevistada, y la propia Beatriz. En febrero de 2020 lanza el proyecto y la sociedad se creará en julio de ese mismo año, en plena pandemia.

Beatriz de los Mozos en una tienda de Flabelus. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“Vendemos alpargatas. Las más económicas son las Mary Jane y todas las demás se ubican, en cuanto a precio, entre los 200 y 300 euros. Somos 320 personas en todo el mundo. Vendemos, directamente por la web, también en puntos multimarca, en más de 700, y en las propias tiendas, 42 en 15 países”, nos confiesa nuestra entrevistada.

Añade que, en la actualidad, las tiendas del mundo en las que “más vende son las de Madrid, Lisboa y Ciudad de México” y que “puede vivir de su negocio” con una “rentabilidad, después de impuestos, de entre el 20 y el 25%”.

“Me fui a México por mi marido allá por finales del año 2022. Flabelus funcionó allí y es un mercado potente en el que consigo cerrar el 10% de mis ventas”, afirma la vallisoletana.

Nominada al Premio Princesa de Girona

“Para mí, el hecho de estar nominada al Premio Princesa de Girona ya era todo un honor. Me ha ayudado a revisitar mi negocio desde dentro, a ver dónde podemos mejorar y para saber cuáles son los proyectos que deben ser prioritarios”, señala nuestra protagonista.

Todo tras esa nominación a los Premios Princesa Girona en la categoría de CreaEmpresa. Pese a no haber conseguido el triunfo, la líder de Flabelus coge impulso en busca de seguir creciendo.

“Ha sido una experiencia grata. De todos los proyectos que se presentaban, el mío era el que más facturaba con 35 millones al año. Todos llevaban más tiempo y estoy por encima. El jurado era tecnológico y las empresas con las que me jugaba el premio, también. Mi reto era demostrar que un negocio de moda tiene un impacto similar al tecnológico”, añade Beatriz.

Esos Premios Princesa de Girona le han dejado, a nuestra protagonista, un gran sabor de boca por el hecho de conocer a personas y trabajar, con el resto de las mujeres, en un ambiente de “hermandad”.

“Mirando al futuro, lo tengo claro. Quiero facturar un billón de euros en los próximos cuatro años”, finaliza nuestra entrevistada.