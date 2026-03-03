El Ayuntamiento habilita un teléfono de atención a los vallisoletanos atrapados en Oriente Medio

Los israelíes se reúnen en el lugar donde se produjeron daños causados por misiles lanzados hacia Israel desde Irán tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, en Bnei Brak. Reuters

El Ayuntamiento de Valladolid ha puesto a disposición de los vallisoletanos que se encuentren con problemas en Oriente Medio - derivados del conflicto bélico entre Estados Unidos-Israel e Irán - un servicio de atención al ciudadano para canalizar cualquier petición o sugerencia a través del marco competencial del Consistorio.

Tal y como ha explicado el Ayuntamiento, la evolución de la situación y su impacto en la movilidad y la seguridad “están generando incertidumbre” entre las personas desplazadas y sus familias, “por lo que resulta fundamental mantener abiertos canales de comunicación directos para ofrecer información actualizada y apoyo institucional”.

Así, las personas empadronadas en Valladolid que precisen asistencia o asesoramiento pueden contactar en el teléfono +34 983 100 105, indicando nombre y apellidos, número de móvil y el lugar en el que se encuentran.

El Ayuntamiento pone en marcha este servicio dentro de su “compromiso para ofrecer la atención y el respaldo necesarios a sus vecinos”.