Los israelíes se reúnen en el lugar donde se produjeron daños causados por misiles lanzados hacia Israel desde Irán tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, en Bnei Brak.

Los israelíes se reúnen en el lugar donde se produjeron daños causados por misiles lanzados hacia Israel desde Irán tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, en Bnei Brak. Reuters

Valladolid

El Ayuntamiento habilita un teléfono de atención a los vallisoletanos atrapados en Oriente Medio

Un servicio para canalizar cualquier petición de empadronados en Valladolid que precisen asistencia o asesoramiento.

Más información: Alejandra, palentina atrapada en Abu Dabi, entre los primeros españoles en volver: "Nos han pagado el hotel y las comidas"

Publicada
Actualizada

El Ayuntamiento de Valladolid ha puesto a disposición de los vallisoletanos que se encuentren con problemas en Oriente Medio - derivados del conflicto bélico entre Estados Unidos-Israel e Irán - un servicio de atención al ciudadano para canalizar cualquier petición o sugerencia a través del marco competencial del Consistorio.

Tal y como ha explicado el Ayuntamiento, la evolución de la situación y su impacto en la movilidad y la seguridad “están generando incertidumbre” entre las personas desplazadas y sus familias, “por lo que resulta fundamental mantener abiertos canales de comunicación directos para ofrecer información actualizada y apoyo institucional”.

Así, las personas empadronadas en Valladolid que precisen asistencia o asesoramiento pueden contactar en el teléfono +34 983 100 105, indicando nombre y apellidos, número de móvil y el lugar en el que se encuentran.

El Ayuntamiento pone en marcha este servicio dentro de su “compromiso para ofrecer la atención y el respaldo necesarios a sus vecinos”.