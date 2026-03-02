Rubin Food (23), influencer de Valladolid: “Un vídeo probando hamburguesas del Burger King tuvo 400.000 visitas”

Rubén González, Rubin Food en las redes sociales. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“Tengo mucha seguridad y confianza en mí. En todo lo que hago. Le pongo empeño y mucho trabajo y sacrificio. Es cuestión de tiempo que acabe viviendo de las redes sociales”, explica Rubén González López.

Él es un vallisoletano, de solo 23 años, que tiene las cosas claras. Desde este verano empezó a tomarse en serio lo de ser influencer y ya acumula más de 12.000 seguidores en Instagram y 4.000 en TikTok. Todo, enfocado al mundo gastronómico.

Ahora, el pucelano, está inmerso en buscar la que es, para él, la mejor hamburguesa de Valladolid. De momento, va probando y no quiere dar a conocer cuándo resolverá el misterio.

Un joven “humilde”

“Me defino como un joven humilde, sencillo y cercano. Que da todo por los suyos. También una persona con una ambición inquebrantable”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Rubén González López.

Nuestro protagonista nació en Valladolid. Tiene 23 años, cuenta con el graduado escolar y es repartidor de recambios de automóvil. En las redes sociales es conocido como Rubin Food y cuenta con miles de seguidores. Es amante del gimnasio, de la lectura, del cine y de pasear por la montaña.

“Recuerdo que mi infancia fue muy feliz. Siempre era el hablador de la clase, pero con buena conducta y educación. La que me dieron mis padres. Todo lo que soy se lo debo a ellos”, añade nuestro entrevistado.

De pequeño quería ser “futbolista o bombero”, asegura entre risas. Lo típico entre los pequeños de su edad.

La vida le llevó por otro camino. También por el de las redes sociales, donde triunfa y gana seguidores, poco a poco.

Fotografía de Rubén González más conocido como Rubin Food. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El mundo de las redes sociales

“Mi incursión en el mundo de las redes sociales comenzó hace varios años. Lo dejé porque la gente me dijo que no llegaría a nada y, a día de hoy, me arrepiento mucho de ello, lógicamente”, explica.

Tenía 17 años cuando comenzó con su primera incursión, el primer intento de influencer, pero no ha sido hasta el verano de 2025 cuando ha comenzado a tomárselo, como él dice, “más en serio”.

“Tengo más de 4.000 seguidores en TikTok y 12.300 en Instagram. Ofrezco contenido sobre la gastronomía y también de coches. Los vídeos donde salgo comiendo hasta reventar son los que más gustan”, explica.

En la actualidad tiene que compaginar su labor en las redes sociales con su trabajo diario, aunque apunta que le “encantaría” poder vivir solo como influencer porque tiene “mucho que enseñar y decir todavía”.

Las hamburguesas

“El vídeo que con más cariño recuerdo es el primero, porque sabía que era el comienzo de algo grande. Un vídeo probando hamburguesas del Burger King tuvo 400.000 visitas”, nos cuenta orgulloso el vallisoletano.

Rubén disfrutando de una buena hamburguesa. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Está muy agradecido a sus seguidores y afirma que las personas de la calle “le dan la enhorabuena” porque, muchas veces, conocen el que será su local favorito “gracias a sus vídeos”.

Nuestro entrevistado tiene ahora un nuevo reto. Busca la mejor hamburguesa de Valladolid. Va a recorrer todos los establecimientos hosteleros que ofrezcan este manjar para, según su criterio, elegir a la mejor. Resolverá el misterio en unas semanas.

“El futuro lo miro con decisión y optimismo. También, con muchas ganas de seguir haciendo lo que me gusta y haciendo disfrutar a la gente. Eso es lo más importante de todo”, finaliza.