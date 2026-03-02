Protagoniza un altercado en un bar de Valladolid, la Policía Nacional consigue que se vaya, pero vuelve y rompe una vitrina

Un hombre ha sido detenido este pasado domingo después de provocar un altercado en un bar de Valladolid, marcharse tras las indicaciones de la Policía Nacional y regresar para romper una vitrina. Además, reaccionó violentamente contra los agentes, a quien insultó, amenazó e intentó agredir.

Los hechos han ocurrido sobre las 23:00 horas, cuando se recibió una llamada en la Sala CIMACC 091 en la que se solicitaba la presencia de la Policía Nacional por una pelea en un bar de la capital del Pisuerga.

Hasta el lugar acudieron dos indicativos uniformados del Grupo de Atención al Ciudadano. Cuando llegaron se entrevistaron en la puerta con el requirente, que era amigo del hombre que posteriormente resultó detenido.

Esta persona explicó a los agentes que su amigo, con claros síntomas de estar bajo los efectos del alcohol, le había llamado para avisarle de que unas personas le querían pegar y pedía su ayuda. Por eso este había solicitado la presencia policial a la Sala CIMACC 091.

Ya en el interior del local, los agentes identificaron a las personas implicadas en la trifulca, negándose el amigo del requirente en todo momento a colaborar y a facilitar la documentación. Pero, finalmente, tras mediar los funcionarios con el hombre, consiguieron que saliera a la calle donde pudo ser identificado.

Dado que ninguna de las partes implicadas quería presentar denuncia por lo sucedido, los policías invitaron al hombre a que se marchase del local y no regresase, a lo que pareció que accedía.

Sin embargo, las dotaciones policiales fueron requeridas poco después, esta vez por la responsable del bar, que manifestó que el hombre había vuelto, golpeado la cristalera de entrada y roto una vitrina de cristal del expositor de comida del interior, abandonando rápidamente el lugar.

Tras realizar una batida por la zona, el hombre fue localizado en un portal cercano. Al ser preguntado por los últimos hechos, reaccionó violentamente, intentando marcharse y zafarse, pronunciando todo tipo de amenazas e insultos.

Incluso llegó a intentar agredir a uno de los agentes, siendo detenido como presunto autor de un delito de resistencia y desobediencia. El hombre fue evacuado a un centro médico para ser asistido por una herida como consecuencia de la rotura de la vitrina, manteniendo su negativa a colaborar incluso con el personal sanitario.

Después fue trasladado a dependencias policiales y tras declarar fue puesto en libertad bajo la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando fue requerido para ello.