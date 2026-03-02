Los prestigiosos vinos de Valladolid que se disfrutaron en la exclusiva fiesta tras los Premio Goya

La gran noche del cine español no terminó con la entrega de los famosos cabezones. Tras el brillo de la alfombra roja y la emoción de las galas, el sector cinematográfico encontró su refugio más divertido en la Cinema Mansion by Bululú.

Y qué mejor forma de hacerlo que brindando con un buen vino. En esta cita, que ya se ha consolidado como el epicentro social de los Premios Goya, el talento volvió a brindar por sus éxitos con sello vallisoletano: los vinos de Bodegas Cepa 21.

La velada, organizada por Orson Salazar, Wildo, M+C Saatchi y ELM Producciones, tuvo lugar en El Palauet, una joya arquitectónica diseñada en 1906 por Pere Falqués i Urpí.

Para la ocasión, la prestigiosa diseñadora Sara Folch transformó el edificio en una auténtica "casa del cine", creando una atmósfera donde el glamour y la excelencia se dieron la mano.

El evento, de acceso estrictamente limitado, reunió a un elenco de primer nivel. Rostros conocidos del cine como Paz Vega, Nadia De Santiago, Macarena Gómez, Fariba Sheikhan, Andy Duato y Ane Rot compartieron confidencias y celebraciones con figuras del mundo digital y la cultura como Dulceida, Rocío Camacho, Luc Loren y Diego Matamoros.

Los asistentes pudieron disfrutar de las referencias más emblemáticas de la bodega de José Moro, vinos que maridan la tradición con la innovación.

En este caso de Hito Rosado, aportando la frescura necesaria para una noche de emociones, el famoso Cepa 21, que es “el alma contemporánea de la Ribera del Duero y Malabrigo, “el tinto de alta gama” que puso el broche de oro a los brindis más especiales.

El vino como embajador

Para José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, la presencia en esta cita refuerza el compromiso de la marca con el talento nacional. "Estar presentes en una velada como Cinema Mansion supone acompañar a la cultura de nuestro país en uno de sus momentos más especiales. Nuestros vinos nacen para celebrar y compartir", afirmó el bodeguero, subrayando que la elegancia y el talento son los verdaderos protagonistas de la noche.

Con esta nueva edición, Cepa 21 consolida su posicionamiento en los grandes hitos culturales de España, demostrando que el séptimo arte y la excelencia vitivinícola hablan el mismo idioma.