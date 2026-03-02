El LAVA rinde homenaje al talento femenino en una semana muy especial con teatro, música y danza

El Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) y la Fundación Municipal de Cultura centran esta semana sus espectáculos en el talento femenino y las historias protagonizadas por mujeres, cargadas de emoción y creatividad, en la Sala Concha Velasco. La programación de esta semana comenzará el jueves 5 (20:30h) con Charlotte, vida o teatro, espectáculo que combina disciplinas como el teatro, el audiovisual o la pintura en directo para recordar la historia de la artista alemana Charlotte Salomon. Un día después, el viernes 6 (20:30h), Maui de Utrera pondrá banda sonora al LAVA con la arrolladora energía de su Puerto Alegría. Le seguirá, el sábado 7 (20:30h) el homenaje a los lazos intergeneracionales de las mujeres Nimbes. El domingo 8 de marzo (18:30h) la propuesta familiar El árbol rojo será la protagonista, que acompaña a una niña en un viaje de autodescubrimiento lleno de aventuras. Programación

La programación arranca el jueves 5 de marzo (20:30h) con Charlotte, vida o teatro. La galardonada compañía Títeres de María Parrato regresa a Valladolid para rescatar la figura de la artista alemana Charlotte Salomon.

A través de una cuidada puesta en escena que combina títeres, proyecciones y pintura en directo, la obra narra cómo Salomon transformó el horror de la guerra y la tragedia familiar en un refugio artístico antes de su muerte en Auschwitz.

El viernes 6 (20:30h) será el turno de la música y el humor con Maui de Utrera. Conocida como la "Lady Gaga del flamenco", la artista presenta Puerto Alegría, un viaje autobiográfico aderezado con fantasía y canciones que llega a Valladolid tras su éxito en el Festival de Flamenco de Londres.

El sábado 7 (20:30h), el movimiento toma el relevo con Nimbes. Este espectáculo destaca por su proceso de mediación, ya que incluye sobre el escenario a mujeres de todas las edades que han participado en residencias previas en el LAVA.

La pieza explora el legado invisible y las redes de apoyo entre hermanas, madres e hijas, alejándose del mito de la heroína para centrarse en la fuerza cotidiana de las mujeres reales.

Para cerrar la semana, el domingo 8 de marzo (18:30h), el programa SCNAFamiliar presenta El árbol rojo de la compañía Baychimo Teatro.

Basada en la obra de Shaun Tan, la función invita a los más pequeños a acompañar a una niña de 9 años en un periplo de autodescubrimiento por mundos imaginarios, enseñando a encontrar "momentos felices" incluso en entornos hostiles.