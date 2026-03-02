Desde el cocido a las torrijas: dos famosos actores visitan un restaurante único de Valladolid y disfrutan comiendo

Joaquín Climent y Juan Echanove en el Restaurante Ángela. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León por Restaurante Ángela.

El Restaurante Ángela no se cansa de recibir famosos que pasan por ser ya amigos. Se deleitan en un establecimiento hostelero que cuenta con más de 40 años de historia y que se ubica en pleno centro de Valladolid.

“Juan Echanove es como uno más de casa y además nos ha traído a un gran amigo suyo que ahora también es nuestro Joaquin Climent. Nos han visitado desde el jueves en nuestra casa que es la suya”, cuentan a EL ESPAÑOL de Castilla y León, fuentes del Restaurante Ángela.

En el restaurante, que se ubica en la calle Doctor Cazalla Número 1 triunfa su comida artesana. El lechazo, el rabo de toro, suculentos pescados y también destaca por su comida alemana y las cervezas. Lo hace de manera exclusiva en nuestra ciudad.

“Juan Echanove comparte comida, mantel e historia y pasa por la cocina. Se pone manos a los fuegos con Tere y presume de que en Ángela es un cocinero más cuando se desplaza a Valladolid”, afirman desde el restaurante.

Añaden que Joaquín Climent, otro actor que ha acompañado en esta ocasión a Echanove, ha “alucinado por la amistad y el cariño que les tiene” y ha afirmado que en él tienen “otro gran amigo”.

“Han probado, el jueves, el cocido y el resto de los días desde los fritos, a los buñuelos, los guisos, las torrijas y las natillas”, finalizan desde el Restaurante Ángela.

Días en los que Juan Echanove y Joaquín Climent han podido disfrutar de un restaurante único y uno de los mejores de Valladolid.