Un abogado vallisoletano, atrapado en Qatar tras la guerra entre EE.UU. e Irán: “No nos dejan salir del hotel”

La tensión en Oriente Medio tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta iraní ha dejado a decenas de viajeros en una situación de incertidumbre.

Entre ellos se encuentra el vallisoletano Jaime Sanz, que permanece atrapado en Qatar sin saber cuándo podrá regresar a España.

El abogado tenía previsto volar desde el aeropuerto internacional de Doha a las 8.15 horas de este domingo. Sin embargo, la ofensiva iraní como represalia al ataque estadounidense e israelí ha alterado por completo la operativa aérea en la región.

La cancelación y suspensión de vuelos hacia distintos destinos europeos ha dejado a numerosos pasajeros retenidos.

“Hoy tampoco salimos de Catar”, relataba a primera hora de la mañana de este lunes 2 de marzo. “A las 6:34 hemos escuchado algún avión y creo que hace 15 minutos un misil. No sé si estoy paranoico o escucho cosas”, explicaba, evidenciando la tensión que se vive en la capital catarí.

El vallisoletano asegura que acaban de recibir un mensaje de alerta recomendando no salir del hotel. “Estamos en el hotel, pero no podemos salir a la calle. Hay piscinas, pero no puedes bañarte; hay pistas de pádel, pero no puedes jugar. Así que no sabes qué hacer de lo aburrido que estoy”, comenta con ironía, intentando restar dramatismo a una situación marcada por la incertidumbre.

Al menos, señala, la aerolínea está asumiendo los gastos de alojamiento y manutención. “Tenemos todos los gastos pagados, lo que tengo claro es que hoy no salimos de Qatar”, afirma.

No obstante, otros españoles desplazados en la zona no estarían corriendo la misma suerte. Según explica Sanz, algunos viajeros le han contactado a través de redes sociales denunciando que en ciertos hoteles se les pretende cobrar hasta 900 riales cataríes por desayuno y alojamiento.

Copia y pega

La embajada española en Doha ha informado a los afectados de que este lunes 2 de marzo no saldrá ningún vuelo con destino a España.

“La embajada nos ha mandado un copia y pega para decir que siente lo que está pasando”, lamenta Sanz, que pide mayor concreción sobre los plazos de repatriación. Asimismo, ha hecho un llamamiento público: “Si algún español está en la misma situación, que me escriba por redes sociales”.

En los últimos días, el vallisoletano ha ido narrando su experiencia casi en tiempo real. Con tono desenfadado, escribía: “Mi primer día como reportero se acaba. Madre de Dios, prefiero seguir de abogado matrimonialista… Tengo que pedir consejos a Óscar Puente para que me diga cómo hace para responder a todos y todas. Feliz noche desde Doha”.

El cierre parcial del espacio aéreo y las restricciones de movilidad mantienen a viajeros como a este vallisoletano pendientes de un billete de vuelta que, por ahora, no tiene fecha.