Abierto el plazo de inscripción del premio Joven Promesa del deporte de Valladolid, que aumenta el dinero en premios

La Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid (ADPV) ha abierto un año más el plazo de inscripción para su premio Joven Promesa, que este año contará con una mayor dotación económica para los premios.

Coincidiendo con el nombramiento de la ciudad del Pisuerga como 'Ciudad Europea del Deporte 2026', el Ayuntamiento de Valladolid ha aportado 600 euros más a los premios de este galardón que reparte la ADPV junto al propio Consistorio, la Diputación, Concesionarios Renault Vasa y Arroyo, Afedecyl, Proporción A y Alimentos de Valladolid.

Los 600 euros del Ayuntamiento de Valladolid se repartirán entre los tres premios. En esta 13 edición, a los 1.250 euros que aporta el principal patrocinador, Renault Vasa-Arroyo, para el primer premio, habrá que sumarles otros 300, hasta una cuantía de 1.550 euros. El segundo crecerá hasta los 700 euros (+200) y el tercero a los 400 (+100).

El plazo para presentar candidaturas estará abierto hasta el 10 de mayo. Tal y como ha trasladado el gerente de Renault-Vasa Arroyo, para él es un "orgullo ejercer visionario del mañana", ya que "todos los deportistas premiados están en la élite y se merecían un nuevo esfuerzo económico". Así lo ha manifestado en la renovación del acuerdo de colaboración junto al presidente de la APDV, Lolo Velasco.

Tras estrenarse Daniel Quero como primer premio Joven Promesa en 2013, ha habido otros nombres tan importantes como el jugador de baloncesto Miguel González (2014); la ciclista Isabel Martín (2015); el gimnasta de trampolín David Franco (2016); la jugadora de pádel Bea Caldera (2017); el tenista Mario González (2018); la escaladora Iziar Martínez (2019); la patinadora Lidia Mateo (2020); el piragüista Marcos Caballero (2021) o la jugadora de hockey en línea Olivia Monjas (2022).

En 2023 lo ganó la nadadora Nayara Pineda y el año pasado fue a caer en las manos de la jugadora de pádel Alejandra Alonso. Todos estos nombres han confirmado que este reconocimiento sería más que merecido, alcanzando una trayectoria deportiva llena de éxitos. De esta manera, han cambiado el "joven promesa" por "auténtica realidad".

De esta manera, la ADPV celebra que su ayuda económica sirva de "trampolín para los deportistas en su comienzo de carrera". Este año, además, se volverá a contar con la colaboración de Proporción A, el centro de entrenamiento profesional que ofrecerá al ganador un plan específico de entrenamiento de fuerza con una sesión semanal más trabajo complementario durante un año. También incluye una sesión de fisioterapia semanal durante el mismo periodo.

Para el segundo y tercer clasificado también habrá recompensa este año, ya que se ofrecerán descuentos en sus productos del 25 y el 10%, respectivamente. "Con este patrocinio queremos ayudar a las jóvenes promesas de nuestra ciudad en su desarrollo deportivo, ofreciéndoles un servicio de la más alta calidad para que puedan mejorar en su deporte", ha asegurado el director del área de gestión deportiva y administración del centro, Nacho González.

El apoyo económico se completa con las aportaciones de Afedecyl, la Diputación de Valladolid y Alimentos de Valladolid. Lolo Velasco ha querido agradecer personalmente el "esfuerzo y cariño" de todos los patrocinadores.

La presentación de candidaturas se puede hacer mandando un correo a secretaria@apdv.org y podrá hacerlo el propio deportista, su federación o su club. Los requisitos que deben cumplirse son los siguientes: tener hasta 18 años, ser de Valladolid o pertenecer a un club de la ciudad o de la provincia y no contar con contrato profesional en su disciplina deportiva.