Javi (54) y Vero (42) abren un nuevo restaurante con acento andaluz en Valladolid: “Nuestro arroz quita el sentido”

Javier y Verónica con el ancla en el nuevo Restaurante El Rincón del Mar.

Una nueva propuesta hostelera abre sus puertas en la calle Manuel Azaña del barrio de Parquesol de la ciudad del Pisuerga. Lleva el nombre de El Rincón del Mar y tiene un claro acento andaluz.

Al mando están Javier Frades y Verónica del Campo, dos vallisoletanos que cuentan con una amplia experiencia en el sector. Desde el 2012 hasta el 2022 estuvieron al mando de El Rincón del Bambú antes de marcharse a Cádiz.

En Chiclana de la Frontera, en un espacio privilegiado como es la Playa de La Barrosa, abrieron el establecimiento hostelero, que compaginarán con el que comenzará a dar servicio en las próximas horas en Valladolid.

El matrimonio vallisoletano abre las puertas de su nuevo negocio a este periódico para contarnos toda su historia y secretos.

Imagen interior de El Rincón del Mar.

La vida del matrimonio

“Me defino como una persona trabajadora y responsable que busca, siempre, hacer las cosas bien. Pongo todo mi cariño a la hora de hacerlo”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Javier Frades, vallisoletano, de 54 años y amante del fútbol con el Pucela en el centro de todo.

Verónica del Campo, de 42 y también vallisoletana, incide a la hora de buscar ese “cariño” para hacer las cosas y que “salgan bien”. Ella es la cocinera del nuevo restaurante que abrirá pronto en la calle Manuel Azaña número 60 del barrio de Parquesol, en la ciudad del Pisuerga.

El matrimonio recibe a este periódico con los brazos abiertos. Abren las puertas de un establecimiento hostelero que tiene una muy buena pinta y que cuenta con todos los ingredientes para triunfar.

“Cuando era pequeño tenía claro que quería contar con mis propias ideas. No buscaba trabajar con nadie y que nadie trabajara para mí”, afirma Javier, mientras que Verónica quería ser veterinaria, pero “su fobia a la sangre” le hizo tomar el camino de la hostelería, en un ambiente en el que se ha criado desde pequeña.

Hace unos meses les ofrecieron ponerse al mando del local y no lo dudaron. Estas dos últimas semanas han trabajado sin parar para ponerlo todo a punto.

El mismo de Cádiz, pero en Valladolid

“Abrimos en el año 2012 El Rincón del Bambú, también en el barrio de Parquesol. En 2022 lo dejamos y nos fuimos a Chiclana de la Frontera, en Cádiz, para abrir El Rincón del Mar en la Playa de La Barrosa, con el que llevamos cuatro años. Ahora, lo compaginaremos con este de Valladolid que lleva el mismo nombre”, nos explica Javier.

Un establecimiento hostelero, con el que cuentan en tierras andaluzas, que depende mucho de la temporada. Son cuatro meses los que se trabaja en el lugar, cuando el buen tiempo y el turismo aprietan.

Javier y Verónica a las puertas de su nuevo restaurante.

“El Rincón del Mar en Cádiz funciona 120 días al año. Damos de comer a más de un centenar de personas en el lugar. Ahora queremos ofrecer unos platos parecidos en nuestro local de Parquesol”, añade el vallisoletano.

Un restaurante con 154 metros cuadrados y aforo para 60 personas que va a contar con unos cuatro trabajadores, incluidos Verónica y Javier. Todo, en un local con tradición hostelera, porque allí se asentaron anteriormente otros proyectos.

Un lugar con alma que ahora afronta un nuevo reto.

Imagen del interior del Restaurante El Rincón del Mar y su cafetera.

Comida con acento andaluz

“Vamos a ofrecer comida con acento andaluz. Nuestro arroz quita el sentido. Tenemos de marisco, de carrilleras, y negro. Hemos ganado premios con él. También tendremos desayunos andaluces y productos típicos de allí como el salmorejo y las olivas”, asegura Verónica, que será la que esté en cocina elaborando estas delicias.

Todo sin olvidarnos de la tortilla, pescado frito, la ensaladilla y, por supuesto, unas papas aliñás que destacan por su sabor. Aderezado con el mejor vino, un refresco o una cerveza, a gusto del consumidor.

“Tras una importante reforma, que hemos hecho en dos semanas y en la que hemos invertido mucho, queremos triunfar y ser un punto de encuentro y referencia en Valladolid”, asegura Vero.

Destacan también la importancia de formar al equipo para que todos remen a la vez en este nuevo barco que lleva el nombre de El Rincón del Mar.

“El objetivo y el deseo que nos marcamos pasa por trabajar bien y dar el mejor trato al cliente con el objetivo de que venga una vez y, después, repita. Estamos muy ilusionados con esta nueva aventura”, finalizan.

Ojalá que el nuevo proyecto tenga éxito y puedan estar muchos años en el archiconocido barrio vallisoletano de Parquesol.