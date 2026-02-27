La vallisoletana Elvira Mínguez se lleva el Premio Primavera de Novela 2026 por ‘La educación del monstruo’

La vallisoletana Elvira Mínguez, que mañana optará, en Barcelona, a su segundo Premio Goya por su trabajo en ‘La Cena’ se ha alzado este viernes con el Premio Primavera de Novela en la 30ª edición por su segundo libro ‘La educación del monstruo’ que llegará a las librerías el 15 de abril.

El jurado se decantó por su trabajo entre los 1.590 originales presentados en esta edición, procedentes principalmente de España (con 795 novelas), seguida de países como Argentina y México, con 280 y 106 originales respectivamente.

El jurado ha destacado que “es una magnífica novela que, parte de una época escasamente trabajada en la literatura, como es la emigración española a Alemania, nos sumerge en un mundo de silencios y sospechas que atraviesa dos generaciones”. La vallisoletana subraya emocionada que “la realidad supera a la ficción” al conocer el fallo del jurado para una obra que llegará a las librerías el próximo 15 de abril, de una novela que está ambientada en Valladolid.