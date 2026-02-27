La reconstrucción de la Iglesia de Muriel tras el derrumbe del ábside toma forma: instalan una estructura temporal

La reconstrucción del ábside de la Iglesia de Muriel entra en una nueva fase con la instalación de una solución temporal para cubrir la oquedad de la fachada Cedida

La reconstrucción de la Iglesia Parroquial de Santa María del Castillo, en Muriel de Zapardiel, ha dado hoy un paso decisivo.

Este viernes ha comenzado la instalación de una solución temporal compleja diseñada para cubrir la gran oquedad en la fachada, provocada por el colapso del ábside el pasado 12 de enero.

Esta intervención técnica, que combina ingeniería civil y conservación de edificios históricos, no es solo un parche estético, sino una estructura estratégica que cumple tres objetivos fundamentales.

El de salvaguardar el interior del templo y los muros que quedaron expuestos a la intemperie. También asegurar la zona del derrumbe para evitar nuevos desprendimientos.

Por último, crear un área de trabajo segura y funcional para los operarios que ejecutarán la reconstrucción definitiva.

La Delegación de Patrimonio y Obras del Arzobispado de Valladolid ha trabajado estrechamente con especialistas en estructuras históricas para proyectar esta solución.

La instalación consta de una lona de gran formato y dos sistemas de andamios (uno exterior y otro interior) que permitirán, además, que los técnicos realicen inspecciones oculares a distintas alturas.

Este análisis detallado de muros y cubiertas será clave para terminar de esclarecer las causas exactas del colapso.

"La reconstrucción de la Iglesia de Muriel es una actuación prioritaria para la Archidiócesis", afirman desde la Delegación de Patrimonio.

Pese a gestionar otras obras en la provincia, el Arzobispado ha agilizado los plazos una vez completados los estudios de necesidad, contando con la autorización de la Junta de Castilla y León al tratarse de un edificio declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Hasta la fecha, la institución eclesiástica ya ha destinado cerca de 28.000 euros a las tareas previas, que han incluido el desescombrado y el alquiler de los medios auxiliares actuales.