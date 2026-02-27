El plan perfecto de sábado en Arroyo para los más pequeños: llega al teatro una gota “muy aventurera”

Este sábado 28 de febrero, a partir de las 12:00 horas, el espectáculo "La gota aventurera" será el encargado de poner el broche de oro a un mes teatral en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) con una propuesta que promete ser tan educativa como emocionante.

Se trata de un viaje poético y divertido a través de los ríos, los mares, los océanos y, por supuesto, el cielo y las nubes.

En esta historia, los más pequeños podrán acompañar a una gota muy especial que, lejos de conformarse con su destino, revoluciona a todos los personajes con los que se cruza.

A través de canciones, adivinanzas y una gran dosis de humor, la obra recorre los diversos estados del agua, desde su existencia como vapor hasta su caída en forma de lluvia y su llegada al mar. Más allá de la diversión, el espectáculo busca concienciar a niños y niñas sobre la importancia vital del agua y su recorrido necesario por la naturaleza.

Tras este cierre de mes, el municipio ya mira con entusiasmo hacia un marzo eminentemente musical, cuyas entradas ya se encuentran disponibles para el público.

El calendario de actuaciones comenzará el sábado 7 de marzo con la Asociación Líricos Bohemios, que presentará la emblemática zarzuela "Gigantes y cabezudos" con entrada libre.

Más oferta

La oferta continuará el sábado 14 con una revisión del clásico cuento infantil de la mano de Ferro Teatro, que pondrá en escena la versión musical de "Caperucita valiente y el Lobo vegetariano".

El punto álgido de la programación llegará el sábado 21 de marzo con el Encuentro de Bandas de Semana Santa.

Será una tarde para los sentidos, donde el olor a incienso, jazmín y flores envolverá el ambiente gracias a la participación de la Banda Sinfónica de Arroyo, la Banda de las Tres Caídas de Toro y la Agrupación Musical El Cautivo de Toledo.

La gota aventurera

Todas estas obras están promovidas por el Ayuntamiento de la localidad, contando con algunas piezas incluidas en el programa de colaboración con la Junta de Castilla y León.

Para aquellos interesados en asistir, las entradas pueden adquirirse cómodamente de forma online a través de la web culturaarroyo.sacatuentrada.es. De manera presencial, la venta está disponible en la Casa de Cultura de lunes a viernes en horario de mañana y tarde, así como los sábados por la mañana.

También se podrán adquirir en la Casa de la Música y Teatro en horario de tarde y el mismo día de cada representación.

Para ampliar cualquier detalle sobre la programación, los ciudadanos pueden consultar toda la información actualizada en la web municipal aytoarroyo.es.