Ismael (26) y Jorge (27), de una 'dark kitchen' a abrir un nuevo local en Valladolid: “Vendemos 4.000 hamburguesas al mes”

Ismael a la izquierda y Jorge a la derecha, los socios de Sekreto Burger que llegan a Valladolid. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Sekreto Burger nace de la pasión de Ismael Babih (26 años) y de Jorge Soriano (27), ambos de Benidorm, que tras recorrer el mundo probando hamburgueserías decidieron crear su propio concepto en Palencia.

Todo, con un estilo inspirado en sus rutas en moto, en un local, el palentino, que ofrece hamburguesas de alta calidad con ingredientes muy frescos y recetas que pasan por ser propias, fruto de su experiencia y amistad.

Ismael es cocinero, y Jorge el contable. El primero cuenta con más de 10 años de experiencia hostelera. Ambos son los dueños que se encargan también de la gestión de la carta, la contabilidad y las redes sociales. Amantes de las dos ruedas, como no podía ser de otra forma.

Ahora se lanzan a la aventura de abrir un nuevo local en Valladolid. Tras nacer en octubre de 2024, la marca de sabrosas hamburguesas aterrizará en la ciudad del Pisuerga en la Semana Santa de este 2026.

Ismael, Jorge y un negocio

“Nos definimos como dos emprendedores vinculados al mundo de la hostelería que decidimos convertir una relación personal en un proyecto empresarial sólido. Nos conocimos por una afición común: las motos, pero descubrimos que compartíamos algo más importante como es la visión, la disciplina y la forma de entender el trabajo”, asegura Jorge Soriano en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Esa base es lo que dio origen al proyecto. Ellos no son propietarios que observan desde fuera. Están dentro del negocio y en la toma diaria de decisiones. En la gestión del equipo, el desarrollo del producto y el control económico. Hacen todo, vaya.

“Sekreto Burger nace en Palencia como un proyecto propio que surge de la unión entre la experiencia en cocina y la visión empresarial. En mi caso, tras trabajar en la hostelería desde los 15 años, tenía claro como estructurar un producto con identidad y coherencia técnica”, explica Ismael.

Servilleta de Sekreto Burger. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Jorge, con su perfil contable, aportó la base económica y también organizativa, para que el proyecto fuera viable. Sekreto Burger nace, por tanto, de la combinación entre la pasión por la cocina y la mentalidad empresarial en la búsqueda por construir algo propio desde cero.

La historia de Sekreto Burger y su llegada a Valladolid

“La idea de Sekreto no nace de un día para otro. A nosotros nos apasionan las hamburguesas desde hace muchos años. Siempre hemos sido muy críticos con el producto, probando, comparando y analizando qué nos gustaba y que no”, asegura Jorge.

Ismael apunta que con su socio y amigo “vieron claro que tenía sentido lanzarse a la piscina para comenzar con proyecto”. De hecho, el nombre de Sekreto Burger nace de la idea inicial de crear una 'dark kitchen'.

“El comienzo fue con un concepto más discreto y enfocado, únicamente al delivery. En la tienda de Palencia que abrimos en octubre de 2024, en apenas tres meses tuvimos que reformar el local y ampliarlo para dar servicio en sala porque la demanda era muy grande. Sekreto Burger empezó como una 'dark kitchen' y hoy vendemos 4.000 hamburguesas al mes”, añade Ismael.

Además de la de Palencia, nuestros dos protagonistas están muy ilusionados porque van a abrir un nuevo local en Valladolid, en Semana Santa. Estará ubicado en la calle Montero Calvo, 13.

Un gran cartel

“En el pasado, aprendimos a no rendirnos, a organizarnos, a asumir responsabilidades y a valorar cada oportunidad. Hoy, después de mucho trabajo duro, constancia y sacrificio, empezamos a ver el resultado de todo el esfuerzo. Sekreto Burger no es solo un negocio, es la consecuencia directa de años de disciplina, aprendizaje y compromiso”, señala Jorge, orgulloso.

Una de sus sabrosas hamburguesas. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El establecimiento hostelero de Valladolid va a contar con 210 metros cuadrados útiles, y se van a realizar contrataciones. Allí habrá entrantes, hamburguesas y postres artesanales para disfrutar.

“Nuestra especialidad son las burger smash. Las más pedidas son La Bestia, La Olímpica y la smash New York. Siempre da miedo abrir un segundo local, pero, a la vez, estamos muy contentos de hacerlo”, apunta Ismael.

Los dos jóvenes ven el futuro como “próspero” y apuntan que “se puede vivir de su negocio”. Quieren consolidar sus locales y abrir nuevos manteniendo la identidad y el estándar de calidad que han construido.

“Queremos poder ofrecer nuestro producto al mayor número de personas posibles, pero sin perder el control ni la coherencia que nos ha permitido crecer hasta ahora. No se trata solo de expandirse, sino de hacerlo con estructura, con planificación y asegurando que cada nuevo paso mantenga la esencia de Sekreto”, finalizan.

Dos jóvenes con las ideas claras que aterrizan en Valladolid, seguro que para triunfar.