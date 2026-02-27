Tres accidentes de noche y madrugada en Valladolid con varios heridos, entre ellos un niño

El Servicio de Emergencias del 112 ha informado de la salida de vía de un turismo a las 22:38 horas de este jueves, 26 de febrero, en el punto kilométrico 342 de la N-122, en Tudela de Duero, donde habían resultado heridas tres personas.

Entre ellas, un niño de cuatro años y dos adultos, uno de ellos un varón de 38 años. Se informó de lo ocurrido a Tráfico de Valladolid, a la Policía Local de Tudela de Duero y a Sacyl que movilizó recursos al lugar.

A las 06:18 horas de esta madrugada de viernes, 27 de febrero, el 112 ha sido informado de una colisión por alcance entre tres turismos en el Arco de Ladrillo, en Valladolid, sin personas heridas, en principio.

Se ha dado aviso a la Policía Local de Valladolid, que al llegar ha solicitado asistencia sanitaria para atender a un hombre con dolor de cuello, por lo que el aviso se le ha pasado a Sacyl.

Se ha registrado, a las 09:13 horas de esta mañana de viernes un tercer accidente tras el vuelco de un turismo en el punto kilométrico 165 de la A-6 en Medina del Campo, sentido Madrid, donde ha resultado herido un varón de 63 años que se queja de la mano y no podía salir de su vehículo.

Se ha dado aviso a la Policía Local de Medina del Campo, a Tráfico de Valladolid, a los Bomberos de la Diputación de Valladolid y a Sacyl que ha movilizado recursos al lugar.