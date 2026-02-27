Los confiteros de Valladolid lanzan el postre de los Goya: un pastel que "recuerda los sabores castellanos más auténticos"

Imagen del pastel de los Goyas que se va a vender en Valladolid

La Asociación de Empresarios de Confitería de Valladolid ha lanzado este viernes el 'Pastel de los Goya, un sabor de película'. Se trata de una propuesta artesanal que busca celebrar la estrecha relación entre la tradición repostera de la ciudad del Pisuerga y el mundo del cine con motivo de la próxima edición de los premios.

La iniciativa surge como homenaje a la 38ª edición de los premios Goya, que se celebró en 2024 en Valladolid. El objetivo es mantener vivo el recuerdo de un acontecimiento cultural que ubicó a la ciudad como referente del cine español.

Con este pastel, los maestros confiteros vallisoletanos pretenden unir gastronomía, artesanía y cultura a través de un producto que represente el talento y la identidad local.

Se ha presentado como el resultado del trabajo colaborativo de varios artesanos pertenecientes a la asociación, que han llevado a cabo una receta exclusiva que refleja el carácter de la repostería tradicional de la región, incorporando a la vez un toque innovador.

Para su elaboración se han escogido ingredientes de proximidad y de alta calidad, destacando los productos de la tierra. El pastel se compone por un bizcocho aromatizado con tomillo, una mousse de queso Entrepinares y un acabado brillante a base de miel de los Montes Torozos. Combina suavidad, aroma y un delicado dulzor natural que evoca los sabores castellanos más auténticos.

No solo es un producto que busca deleitar a los amantes de la buena repostería, sino también quiere rendir homenaje al esfuerzo de los profesionales del sector confitero de Valladolid, que sigue apostando "por la innovación dentro de la tradición artesana".

El pastel se comercializará del 27 de febrero al 1 de marzo en las confiterías asociadas: Belaria, El Bombón, Confitería Chus, Confitería Menta y Chocolate, Confitería Ricardo Blanco, El Horno de Guiller, Confitería Manjarrés, Confitería Vitín, Labarga, Confitería Rodri, Pastelerías Bravo, Tahona la Rosca, Pastelería La Francesa y L'Atelier sin gluten. Durante este periodo, los consumidores podrán adquirir esta creación especial como producto de temporada.

Toda la información sobre el producto, puntos de venta y novedades va a estar disponible a través de la página oficial www.confiterosvalladolid.com y en las redes sociales de la asociación @confiterosvalladolid.