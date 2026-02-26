Un perro suelto muerde a una mujer que tiene que recibir 10 puntos de sutura en un pueblo de Valladolid

La Guardia Civil ha investigado al propietario de un perro de raza pastor alemán como presunto autor de un delito de lesiones por imprudencia, recogido en el artículo 152.2 del Código Penal, tras un incidente en la localidad de la comarca de Tierra de Medina.

Unos hechos que fueron denunciados el pasado 25 de enero por una mujer, que relató que mientras paseaba con su madre, de avanzada edad, y su perra de raza Boyero de Berna, un perro pastor alemán que se encontraba suelto se abalanzó sobre su mascota.

En el intento de separar a los animales, la mujer de avanzada edad sufrió una mordedura en la mano, por la que tuvo que ser atendida de urgencia y recibir 10 puntos de sutura.

La denunciante también resultó lesionada al caerse al suelo durante el forcejeo, siendo atendida posteriormente por una fractura de rodilla. La perra de la familia sufrió unas graves lesiones, requiriendo una intervención veterinaria de urgencia, con un coste aproximado de 2.400 euros.

El propietario del pastor alemán acudió al lugar y logró retirar a su animal. Posteriormente, la Guardia Civil comprobó que el perro contaba con toda la documentación en regla, incluyendo seguro de responsabilidad civil y vacunaciones al día.

No obstante, se formularon varias denuncias administrativas por llevar al animal suelto en el núcleo urbano sin las medidas de seguridad obligatorias.

Tras la investigación, los agentes determinaron que el propietario incurrió en una imprudencia grave al no ejercer el debido control sobre su animal de compañía, motivo por el cual se han instruido diligencias remitidas a la autoridad judicial.