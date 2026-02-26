“No puede seguir eludiendo sus responsabilidades mientras los pueblos se inundan”: el PP contra la CHD

El Grupo Provincial Popular en la Diputación de Valladolid volverá a llevar al Pleno de este viernes, 27 de febrero, una iniciativa con un mensaje contundente contra la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD).

“No puede seguir eludiendo sus responsabilidades mientras los pueblos se inundan”, una frase que desde el propio grupo consideran que resume el malestar creciente en la provincia.

La proposición, que ya fue planteada en enero de 2016, 2020 y 2024, se presenta de nuevo tras los recientes episodios de lluvias intensas y persistentes que han provocado nuevas inundaciones en distintos municipios vallisoletanos, evidenciando, según denuncian, la vulnerabilidad de numerosas localidades ante el desbordamiento de ríos y arroyos y la “falta de una gestión eficaz y preventiva”.

Las últimas crecidas han afectado a cauces como los ríos Adaja, Cega, Duero, Pisuerga, Esgueva, Duratón o Zapardiel, provocando desalojos preventivos, cortes de carreteras y caminos rurales, daños en infraestructuras municipales y pérdidas de consideración en explotaciones agrícolas y ganaderas.

Para el Grupo Popular, estos episodios no pueden atribuirse únicamente a la intensidad de las lluvias.

“La acumulación de sedimentos, la proliferación incontrolada de vegetación y la falta de limpieza en pasos y puentes han agravado unas inundaciones que podían haberse mitigado”, sostienen, insistiendo en que la ausencia de mantenimiento ordinario en los cauces ha contribuido directamente a empeorar las consecuencias de las avenidas.

Desde el Grupo Provincial Popular denuncian que, pese a las reiteradas advertencias de alcaldes y vecinos, la Confederación “continúa trasladando de facto su responsabilidad a los ayuntamientos”, administraciones que, subrayan, “carecen de medios técnicos y económicos para asumir competencias que no les corresponden”. En este sentido, advierten de una creciente “sensación de abandono institucional” en los municipios ribereños.

La iniciativa que se debatirá en el Pleno reclama de manera urgente que la CHD asuma plenamente sus competencias en materia de limpieza, mantenimiento y conservación de los cauces de la red fluvial provincial, así como la revisión inmediata de sus protocolos de desembalse y gestión de avenidas.

También solicita el impulso de nuevas infraestructuras de regulación y el respeto a la seguridad jurídica de agricultores y ganaderos con concesiones de agua.

Además, se insta al Gobierno de España a promover “un cambio real en el modelo de gestión” de la Confederación Hidrográfica del Duero en materia de prevención de inundaciones, inversiones en regulación de cuenca y política concesional, y a declarar zona catastrófica a los municipios afectados por las últimas inundaciones en la provincia de Valladolid.

Para el Grupo Popular, la prevención y el mantenimiento periódico de los cauces no son actuaciones accesorias, sino “una obligación legal y una cuestión de seguridad”, esenciales para proteger a las personas, los bienes y el futuro del medio rural vallisoletano.