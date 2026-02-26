La Diputación destina 11 millones más a los municipios de Valladolid y presume de estabilidad: “Estamos saneados”

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, y el vicepresidente Víctor Alonso, han dado a conocer la liquidación del presupuesto del año 2025 y ha presumido de estabilidad con un remanente de 11 millones de euros que se añadirán al presupuesto de 2026 para diferentes acciones.

“Estamos aquí para dar cuenta de una decisión que reafirma el compromiso de la Diputación de Valladolid con los 225 municipios de la provincia. Tras la liquidación del presupuesto de 2025 los datos muestran que somos una administración que está saneada, que es eficiente y útil. Hemos cumplido con los objetivos de estabilidad”, ha señalado el presidente de la institución provincial.

Íscar ha añadido que destinarán los “11 millones de remanente del ejercicio anterior a nuevas inversiones en los pueblos” siempre “cumpliendo con la Ley al no tener un presupuesto general del Estado que “genera incertidumbre”.

El presidente de la Diputación de Valladolid ha añadido que la “situación económica está garantizada” para los próximos años.

“Tras el cierre de 2025, el Equipo de Gobierno ha eliminado la contratación del préstamo de 1,3 millones para 2026. Este año no vamos a recurrir a deuda. A finales de 2026 la ratio de endeudamiento estará en el 4,1% garantizando la estabilidad para los próximos años”, ha afirmado Íscar.

El presidente de la Diputación ha añadido también que la institución provincial “cumple con el plazo legal de plazo a proveedores” que está en los 12,98 días y que trabaja por sus pueblos.

“Todo, mientras en España contamos con una inseguridad por falta de presupuestos, una incertidumbre. La Diputación de Valladolid ofrece certeza con proyectos y presupuestos reales. Hay dos formas de gobernar y nosotros apostamos por aprobar los presupuestos con prudencia y desde la moderación”, ha incidido Íscar.

Conrado Íscar, presidente de la Diputación de Valladolid, durante la rueda de prensa Fotografía: Diputación de Valladolid.

Inversiones con esos 11 millones

En concreto, la Diputación de Valladolid va a destinar, de esos 10.968.660 euros, 4.285.000,00 euros a suplementar la cantidad ya presupuestada en el Plan V, que volverá así a contar con 8 millones de euros de dotación presupuestaria.

Además, se destinan 3.501.660 euros a carreteras provinciales sumando un total en el presupuesto del año 2026 de 11.584.660 euros.

A estas actuaciones se añade la adquisición de un nuevo vehículo para el servicio de extinción de incendios por valor de 400.000 euros, que junto con los importes previstos en el presupuesto de 2026 suma un total de 2.210.000 euros en equipamiento y servicios.

Liquidación del presupuesto de 2025

De acuerdo a los datos de la Diputación, los ingresos totales de la Diputación de Valladolid en el ejercicio 2025 ascendieron a 163.079.958,47 euros, un 96,36% sobre los ingresos previstos en el presupuesto, mientras que, en el capítulo de gastos, la cifra definitiva se situó en 158.416.857,77 euros, lo que representa un 93,60% de lo inicialmente presupuestado.

De los datos anteriores se extrae el resultado presupuestario, es decir, la diferencia entre los ingresos totales y los gastos reconocidos en el ejercicio, que se sitúa en un resultado presupuestado ajustado de 30.875.630,42 euros.

La Intervención de la Diputación informa que el remanente de tesorería disponible de la entidad provincial, restada la parte ya destinada a financiar las incorporaciones del presupuesto 2025 al 2026 para dar continuidad a la ejecución de gastos e inversiones, asciende a 14.107.666,14 euros, que será destinado al cumplimiento de las obligaciones legales de destino de superávit e inversiones financieramente sostenibles, en su caso.

Por lo que se refiere al superávit, es decir, la diferencia de ingresos y gastos no financieros en términos de contabilidad nacional, se sitúa en 5.428.086,11 euros, cifra que muestra la eficacia en la gestión y la racionalización del gasto desarrollada por la institución provincial en los últimos años.

En este sentido, la previsión de préstamos pendientes de pago a 31 de diciembre de 2025 es de 10,3 millones de euros, una vez realizadas las amortizaciones ordinarias de 2025, eliminada inmediatamente la contratación del préstamo de 1,3 millones de euros previsto en el presupuesto aprobado de 2026. a finales de 2026 la ratio de endeudamiento se situará en el 4,14%, lo que garantiza la estabilidad a la hora de afrontar los presupuestos de la institución para los próximos ejercicios.

Por último, la Diputación de Valladolid cumple con el plazo legal de pago a los proveedores, fijándose el periodo medio a finales de diciembre de 2024 en 12,98 días.

Como resultado de todos estos datos, que demuestran la buena salud financiera de la institución, la Diputación de Valladolid puede destinar 10,968 millones de euros del remanente de tesorería de 2025 a incrementar los fondos de los programas de apoyo municipal.