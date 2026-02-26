Arranca el juicio por el fraude de los ataúdes en Valladolid: la familia Morchón se enfrenta a 80 años de cárcel

Este lunes, 9 de marzo, arrancará en la Audiencia Provincial de Valladolid el juicio contra la funeraria El Salvador, acusada de una presunta estafa masiva que fue destapada por la Policía Nacional en la denominada ‘Operación Ignis’.

El juicio, que se prolongará hasta 9 de junio, en principio, se va a juzgar en la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valladolid, con procedencia del Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid.

Como ha informado la Audiencia de Valladolid serán un total de 23 los acusados y dos los responsables subsidiarios que tendrán que dar explicaciones por un caso que alarmó a la sociedad vallisoletana.

Se enfrentan a los delitos de constitución de organización criminal, pertenencia a organización criminal, apropiación indebida, estafa y contra el respeto a los difuntos, además de blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil. La familia propietaria del grupo se enfrenta a penas que suman más de 80 años de prisión.

Se calcula que más de 1.300 familias podrían estar afectadas por el presunto cambiazo de féretros en los crematorios del Grupo El Salvador, de ellas, 900 denuncias fueron canalizadas a través de la Policía Nacional y el resto, de forma directa, por el juzgado.

80 años para la familia Morchón

El escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León pide penas que suman 80 años de prisión para los integrantes de la familia Morchón.

En concreto para Mª. R.V.L, y para I.M.V., Mª.R.M.V. y L.M.V. a los que se les acusa de los presuntos delitos de constitución de organización criminal, de un presunto delito continuado de apropiación indebida en relación de concurso medial con el delito continuado de estafa, de un presunto delito continuado contra el respeto a los difuntos y de otro de blanqueo de capitales y continuado de falsedad en documento mercantil.

Por el delito de constitución de organización criminal la Fiscalía pide la pena de cinco años de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Además, asegura que procede imponer la inhabilitación especial para todo tipo de actividad o negocio jurídico relacionado con la prestación, directa o indirecta, de servicios funerarios por tiempo superior en quince años al de la duración de la pena de privación de libertad.

Por el delito continuado de apropiación indebida en relación de concurso medial con el delito continuado de estafa pide penas de siete años y seis meses de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y también 15 meses de multa con una cuota diaria de 100 euros.

Por el delito de blanqueo de capitales y continuado de falsedad en documento mercantil, en relación de concurso medial, las penas de siete años de prisión, con inhabilitación especial para la profesión, oficio, industria o comercio relacionado con servicios funerarios durante el mismo tiempo y multa de 12 millones de euros.

El Ministerio Fiscal señala que procede imponer la inhabilitación especial para todo tipo de profesión, oficio, industria o comercio relacionado con la prestación, directa o indirecta, de servicios funerarios por el tiempo de ocho años.

Lo que suma un total de 80 años de pena para la viuda y los tres hijos de Ignacio Morchón padre.

23 acusados, 256 testigos y 34 sesiones

La previsión es que comparezcan un total de 239 testigos y 17 peritos propuestos por las diferentes partes, comenzando por las acusaciones y terminando por las defensas.

Tras ellos, presumiblemente a partir del 20 de mayo, tendrán lugar las declaraciones de los 23 acusados. Después tendrán lugar las pruebas documentales, las conclusiones definitivas, los informes de las partes y la última palabra de los acusados.

Según el plan previsto inicialmente por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valladolid, el juicio tendrá lugar en la Sala de Vistas 1 a las 9:30 horas y comenzará el 2 de marzo con las cuestiones previas y posibles conformidades.

El 9 de marzo comienzo de la declaración de los testigos que se va a prolongar a los días 10,11,16,17,18, 23, 24, 25. En abril los días 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 27, 28, 29.

En mayo, comienzo de la declaración de los peritos los días 4,5,11 y el 18,19,20 y 25,26,27 de mayo, declaración de los acusados.

El 1,2 y 3 de junio tendrá lugar la conclusión de las partes y el 4,8 y 9 tendrán la última palabra los acusados, según el planteamiento de la Audiencia de Valladolid.

Años de cárcel

La Fiscalía de Valladolid solicita un conjunto de condenas que, de forma global, ascienden a más de 200 años de cárcel para las 23 personas investigadas dentro de la Operación Ignis. De la lista han quedado fuera el empresario funerario Ignacio M.A. y el principal testigo de los hechos y extrabajador de la mercantil, Justo M. por fallecimiento.

En este escrito de acusación, de 363 páginas ni más ni menos, se solicitan condenas que superan los 200 años de cárcel (206 concretamente) para las 24 personas que están siendo investigadas en el marco de la ‘Operación Ignis’, que fue destapada en el año 2009 por la Policía Nacional por el supuesto fraude de la Funeraria El Salvador que consistía en el cambiazo de ataúdes por otros más baratos entre el año 1995 y 2015.

Las penas más duras eran las solicitadas para la mujer de Ignacio Morchón y sus tres hijos, con 80 años en su conjunto. Respecto del resto de trabajadores, cerca de la veintena (19), las penas oscilan.

Para los acusados A.P.V. e H.C.G. la Fiscalía solicita penas de tres años de prisión por presunta pertenencia a organización criminal, por el presunto delito de apropiación indebida en relación de concurso medial con presunto delito continuado de estafa de penas de cinco años y nueve meses de prisión y por el presunto delito continuado contra el respeto a los difuntos de la pena de seis meses de prisión. En total 9 años y tres meses para cada uno, o 18 años y medio en total.

Para J.L.G. y J.A.M.A. tres años por presunta pertenencia a organización criminal, y cinco años y seis meses por un presunto delito continuado de apropiación indebida en relación de concurso medial con el presunto delito continuado de estafa las penas de cinco años y seis meses de cárcel. Por el presunto delito contra el respeto a los difuntos de seis meses de prisión. 9 años para cada uno, lo que hacen 18 en total.

Para A.P.V., C.S.D., G.C.L., A.M.A., J.M.P.F., E.G.E., F.A.G., D.M.G. y L.M.A.B., la Fiscalía pide tres años de prisión por presunta pertenencia a organización criminal, tres más por un presunto delito continuado de apropiación indebida en relación de concurso medial con el presunto delito continuado de estafa y cinco meses por el presunto delito contra el respeto a los difuntos. Seis años y medio para cada uno de ellos o 58 años y medio de prisión.

Además, para R.L.M., A.R.D.L.S., E.G.M. e I.M.A.V. pide dos años y seis meses de prisión por presunta pertenencia a organización criminal. Por el presunto delito continuado de apropiación indebida en relación de concurso medial con el presunto delito de estafa, dos años y tres meses de prisión y cinco meses más por el presunto delito contra el respeto a los difuntos. 5 años y dos meses de prisión para cada uno o 20 años y 8 meses en conjunto.

Mientras que para M.C.L. pide dos años de cárcel por el presunto delito de apropiación indebida en relación medial con un presunto delito de estafa y tres meses por un presunto delito contra el respeto a los difuntos. Dos años y tres meses de cárcel.

Por último, como señala el escrito de la Fiscalía, solicita para V.S.S. una pena de cuatro años y tres meses de cárcel por un presunto delito continuado de falsedad en documento mercantil con el presunto delito de blanqueo de capitales.

En total 204 años y dos meses de petición global.

La presunta trama

De la actividad ilícita investigada, según el fiscal, Funeraria Castellana y el Parque El Salvador habría obtenido ganancias ilícitas igual al valor total de los elementos retirados para su posterior nueva venta.

Por una parte, 3.667.711,95 euros correspondientes a los ataúdes de los que fueron desposeídos 5.973 difuntos y, por otra parte, 381.056,14 euros en el caso de los 3.174 motivos florales recuperados por los trabajadores de las empresas.

La presunta estafa funeraria fue investigada en el marco de la ‘Operación Ignis’ destapada el 31 de enero de 2009 por la Policía Nacional y relacionada con el supuesto fraude del Grupo Funerario El Salvador consistente en el ‘cambiazo’ de ataúdes por otros más baratos entre 1995 y 2015.